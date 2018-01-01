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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:freeze
Мне почему-то Плахотнюк с ахметовым ассоциируется.
Додон с януковичем


Ахметов в душе тяготеет к России и не имел правящей партии под рукой.
А у Плахотнюка через слово было в любой речи - наша цель Евросоюз, карманная правящая партия плюс неумное желание контролировать вся и все, не забывая о продвижении бизнеса.

Додон по стилю, речи, манерам действиям это копия Бойко, брат-близнец.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:30

Re: модераторы есть на форуме???

  freeze написав:
zzzzzz написав:freeze
Мне почему-то Плахотнюк с ахметовым ассоциируется.
Додон с януковичем


Ахметов в душе тяготеет к России и не имел правящей партии под рукой.
А у Плахотнюка через слово было в любой речи - наша цель Евросоюз, карманная правящая партия плюс неумное желание контролировать вся и все, не забывая о продвижении бизнеса.

Додон по стилю, речи, манерам действиям это копия Бойко, брат-близнец.

хлопцы, вам мало политической ветки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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