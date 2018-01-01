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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:13
zzzzzz написав:freeze
Мне почему-то Плахотнюк с ахметовым ассоциируется.
Додон с януковичем
Ахметов в душе тяготеет к России и не имел правящей партии под рукой.
А у Плахотнюка через слово было в любой речи - наша цель Евросоюз, карманная правящая партия плюс неумное желание контролировать вся и все, не забывая о продвижении бизнеса.
Додон по стилю, речи, манерам действиям это копия Бойко, брат-близнец.
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freeze
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Додано: Нед 16 чер, 2019 09:30
freeze написав:
zzzzzz написав:freeze
Мне почему-то Плахотнюк с ахметовым ассоциируется.
Додон с януковичем
Ахметов в душе тяготеет к России и не имел правящей партии под рукой.
А у Плахотнюка через слово было в любой речи - наша цель Евросоюз, карманная правящая партия плюс неумное желание контролировать вся и все, не забывая о продвижении бизнеса.
Додон по стилю, речи, манерам действиям это копия Бойко, брат-близнец.
хлопцы, вам мало политической ветки???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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