Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?
В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов. Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске. По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные). Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины. P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.
Натаха. Так что? арабскому гетто на Круше быть? "представители влиятельных семей (шейхи и их родные)" поселятся у тебя по соседству - в БК
Говорил недавно с зажиточным персом. Как то намутил укр паспорт, говорит удобно, тк некоторых европейских посольств в иране нет, получает визы как украинец. Сейчас ждёт англ визу, а ближайшее британское консульство к ирану находится либо в оаэ, либо в турции
Пс Думаю проблема количества мигрантов является в простоте получерия укр паспорта.
Голосіївський районний суд столиці наклав арешт на земельну ділянку і недобудований ЖК "WestHouse" за адресою вул. Кустанайська, 13 в Голосіївському районі Києва. Правоохоронці з'ясували, що роботи ведуться в порушення містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини на земельну ділянку в межах історичного ареалу міста. Забудовник проігнорував вимоги Міністерства культури України про негайне зупинення будівельних робіт. Про це повідомило видання Киеввласть.
hume написав:Говорил недавно с зажиточным персом. Как то намутил укр паспорт, говорит удобно, тк некоторых европейских посольств в иране нет, получает визы как украинец. Сейчас ждёт англ визу, а ближайшее британское консульство к ирану находится либо в оаэ, либо в турции
Пс Думаю проблема количества мигрантов является в простоте получерия укр паспорта.
Легко получить укргражданство только за бабки. За бесплатно - гоняют бедных нерезидентов по кругу годами.
hume написав:Говорил недавно с зажиточным персом. Как то намутил укр паспорт, говорит удобно, тк некоторых европейских посольств в иране нет, получает визы как украинец. Сейчас ждёт англ визу, а ближайшее британское консульство к ирану находится либо в оаэ, либо в турции
Пс Думаю проблема количества мигрантов является в простоте получерия укр паспорта.
Легко получить укргражданство только за бабки. За бесплатно - гоняют бедных нерезидентов по кругу годами.
Надо ввести программу как в других странах: гражданство за инвестиции в недвигу. Вложил 100куе в украинскую недвигу - иди получай паспорт.
airmax78 написав:Надо ввести программу как в других странах: гражданство за инвестиции в недвигу. Вложил 100куе в украинскую недвигу - иди получай паспорт.
Полностью согласен!
Но пока это выглядит как : занес 5 куе на карман чиновнику - получил гражданство.
Один знакомый уже почти 2 года в фиктивном браке - платит «жене» по 100$ в месяц, через 2 года брака можно подавать на гражданство. К сожалению секс не включен, а то было бы и ничего. Ну хоть Мальвины подрабатывают на мороженное
zzzzzz написав:Большое интервью главы правления банка Аркада. Много подробностей про Патриотику и нашего мера. Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.