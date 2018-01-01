Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кто вам рост нарисовал? из общения с хозяйкой объекта (https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... Eqq4L.html) удалось узнать, что в прошлом году кваритру безуспешно продавали за 119 000 дол. Теперь уже около 2 мес безуспешно продают за 108 000 дол. То, что вы видите рост по ценам олх, не означает что сделки проходят на таких уровнях. Я знаю о двух объектах на печерске, которые были проданы. Это 2к на Болбочана 60м кв за 74 тыс дол. с совковым ремонтом, совмин 1980-х годов и в новострое (2015 года) на дружбы народов 14-16 2к на 80м кв за 87 тыс дол. от строителей (улетела на первом просмотре).
Речь идет о росте в сегменте доступного жилья, т.е. до 50к . Хотелки выросли. В сегменте свыше 100к тоже может быть рост по объектам с новым ремонтом 2017-2019 в котором никто не жил.
прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:Давай еще раз по кругу пустим хруща
прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.
А состояние какое? Сразу после умершей бабушки? Тело покойницы хоть вынесли из хруща? Памперсы для взрослых из мусорного ведра вынесли? Запах лекарств еще не выветрился? Под обоями слой обоев 1980года, а под ними слой газет «Правда»?
proftpd66 написав:Давай еще раз по кругу пустим хруща
прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.
А состояние какое? Сразу после умершей бабушки? Тело покойницы хоть вынесли из хруща? Памперсы для взрослых из мусорного ведра вынесли? Запах лекарств еще не выветрился? Под обоями слой обоев 1980года, а под ними слой газет «Правда»?
цель там не жить, а с целью просто купить и навар сделать на продаже в течении 3-5 лет. Можно сдать под офис или склад какому-то магазину, 0.5 - 1 минута от метро. И даже бесплатно сдать. Ну или сдать за 5-10к.
+ там ремонт норма. Есть вариант в новом доме на печерске 65к студия 27метров с ремонтов и однуха в элит доме за 65 без ремонта. Но я НЕ проверял, может быть что это фейк.
возле Луквьяновки 1 минута от метро, есть варианты с новым полностью ремонтом за 40к в хруще на 5 этажа.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)