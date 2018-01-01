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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1197119811991200

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:58

  PechePetr написав:Уважаемые,

кто вам рост нарисовал?
из общения с хозяйкой объекта (https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... Eqq4L.html) удалось узнать, что в прошлом году кваритру безуспешно продавали за 119 000 дол. Теперь уже около 2 мес безуспешно продают за 108 000 дол.
То, что вы видите рост по ценам олх, не означает что сделки проходят на таких уровнях.
Я знаю о двух объектах на печерске, которые были проданы.
Это 2к на Болбочана 60м кв за 74 тыс дол. с совковым ремонтом, совмин 1980-х годов и в новострое (2015 года) на дружбы народов 14-16 2к на 80м кв за 87 тыс дол. от строителей (улетела на первом просмотре).


Речь идет о росте в сегменте доступного жилья, т.е. до 50к . Хотелки выросли.
В сегменте свыше 100к тоже может быть рост по объектам с новым ремонтом 2017-2019 в котором никто не жил.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Причем брал для себя (чтоб было), но не смог отказаться от предложения)))

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5396669
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:45

Давай еще раз по кругу пустим хруща :)

прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:50

  proftpd66 написав:Давай еще раз по кругу пустим хруща :)

прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.


А состояние какое? Сразу после умершей бабушки?
Тело покойницы хоть вынесли из хруща?
Памперсы для взрослых из мусорного ведра вынесли?
Запах лекарств еще не выветрился?
Под обоями слой обоев 1980года, а под ними слой газет «Правда»?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 14:03

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:Давай еще раз по кругу пустим хруща :)

прямо возле метров печерская, Генерала Алмазова. Это не просто хрущ, а "хрущ+ премиум кирпич инфинити люкс". За 45к 2к. Думаю брать. Вы с нами или против нас? Есть аналогичные варианты возле метро Луквяновская.


А состояние какое? Сразу после умершей бабушки?
Тело покойницы хоть вынесли из хруща?
Памперсы для взрослых из мусорного ведра вынесли?
Запах лекарств еще не выветрился?
Под обоями слой обоев 1980года, а под ними слой газет «Правда»?


цель там не жить, а с целью просто купить и навар сделать на продаже в течении 3-5 лет. Можно сдать под офис или склад какому-то магазину, 0.5 - 1 минута от метро. И даже бесплатно сдать. Ну или сдать за 5-10к.

+ там ремонт норма.
Есть вариант в новом доме на печерске 65к студия 27метров с ремонтов и однуха в элит доме за 65 без ремонта. Но я НЕ проверял, может быть что это фейк.

возле Луквьяновки 1 минута от метро, есть варианты с новым полностью ремонтом за 40к в хруще на 5 этажа.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:02

  5396669 написав:Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

какой этаж и куда вид не подскажите?

"дешевеет однако"(с) :mrgreen:
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"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:20

  5396669 написав:
5396669 написав:Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Причем брал для себя (чтоб было), но не смог отказаться от предложения)))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


зачем продавать? цена должна будет расти. Или было очень мало предложений???
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  5396669 написав:Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

какой этаж и куда вид не подскажите?

"дешевеет однако"(с) :mrgreen:
11эт на Манхетен

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5396669
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  5396669 написав:
5396669 написав:Мой опыт.
Victory 5, 43м2 покупка в ноябре 18 по переуступке 48$, продажа в июне за 60$ тоже по переуступке.


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Причем брал для себя (чтоб было), но не смог отказаться от предложения)))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


зачем продавать? цена должна будет расти. Или было очень мало предложений???
Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены :)
Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.

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5396669
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