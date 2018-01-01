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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:01

  vladimir07 написав:
  PechePetr написав:Уважаемые,

кто вам рост нарисовал?
из общения с хозяйкой объекта (https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... Eqq4L.html) удалось узнать, что в прошлом году кваритру безуспешно продавали за 119 000 дол. Теперь уже около 2 мес безуспешно продают за 108 000 дол.
То, что вы видите рост по ценам олх, не означает что сделки проходят на таких уровнях.
Я знаю о двух объектах на печерске, которые были проданы.
Это 2к на Болбочана 60м кв за 74 тыс дол. с совковым ремонтом, совмин 1980-х годов и в новострое (2015 года) на дружбы народов 14-16 2к на 80м кв за 87 тыс дол. от строителей (улетела на первом просмотре).


Речь идет о росте в сегменте доступного жилья, т.е. до 50к . Хотелки выросли.
В сегменте свыше 100к тоже может быть рост по объектам с новым ремонтом 2017-2019 в котором никто не жил.


Що пропонується за 108 куе.
Будинок - униле омно
Ремонт - униле омно
Планування - униле омно
Під оренду? За 1 куе не здати.
Місце ок.
Висновок - буде дешевше.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:04

  5396669 написав:
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены :)
Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.

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Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  5396669 написав:
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены :)
Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk



Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
Я просто описал реальную сделку.
Мой продавец (у которого брал по переуступке) тоже заработал около 10$ но за почти 2 года (покупка 2016 года, вторая половина. Если память не изменяет).

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5396669
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