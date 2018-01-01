Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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кто вам рост нарисовал? из общения с хозяйкой объекта (https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... Eqq4L.html) удалось узнать, что в прошлом году кваритру безуспешно продавали за 119 000 дол. Теперь уже около 2 мес безуспешно продают за 108 000 дол. То, что вы видите рост по ценам олх, не означает что сделки проходят на таких уровнях. Я знаю о двух объектах на печерске, которые были проданы. Это 2к на Болбочана 60м кв за 74 тыс дол. с совковым ремонтом, совмин 1980-х годов и в новострое (2015 года) на дружбы народов 14-16 2к на 80м кв за 87 тыс дол. от строителей (улетела на первом просмотре).
Речь идет о росте в сегменте доступного жилья, т.е. до 50к . Хотелки выросли. В сегменте свыше 100к тоже может быть рост по объектам с новым ремонтом 2017-2019 в котором никто не жил.
Що пропонується за 108 куе. Будинок - униле омно Ремонт - униле омно Планування - униле омно Під оренду? За 1 куе не здати. Місце ок. Висновок - буде дешевше.
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.
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Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
Я просто описал реальную сделку. Мой продавец (у которого брал по переуступке) тоже заработал около 10$ но за почти 2 года (покупка 2016 года, вторая половина. Если память не изменяет).