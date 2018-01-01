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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:01

  vladimir07 написав:
  PechePetr написав:Уважаемые,

кто вам рост нарисовал?
из общения с хозяйкой объекта (https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... Eqq4L.html) удалось узнать, что в прошлом году кваритру безуспешно продавали за 119 000 дол. Теперь уже около 2 мес безуспешно продают за 108 000 дол.
То, что вы видите рост по ценам олх, не означает что сделки проходят на таких уровнях.
Я знаю о двух объектах на печерске, которые были проданы.
Это 2к на Болбочана 60м кв за 74 тыс дол. с совковым ремонтом, совмин 1980-х годов и в новострое (2015 года) на дружбы народов 14-16 2к на 80м кв за 87 тыс дол. от строителей (улетела на первом просмотре).


Речь идет о росте в сегменте доступного жилья, т.е. до 50к . Хотелки выросли.
В сегменте свыше 100к тоже может быть рост по объектам с новым ремонтом 2017-2019 в котором никто не жил.


Що пропонується за 108 куе.
Будинок - униле омно
Ремонт - униле омно
Планування - униле омно
Під оренду? За 1 куе не здати.
Місце ок.
Висновок - буде дешевше.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:04

  5396669 написав:
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены :)
Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.

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Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  5396669 написав:
proftpd66 написав:Я не выставлял на продажу, просто сосед хотел купить и я выставил цену за которую был готов продать (выше ОЛХ). Но сейчас и ОЛХ подтянул цены :)
Но позднее вы не забывайте, что пришлось бы платить налоги, т.к. уже в июне будут оформлять права собственности.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk



Тут ппл чекає по 900 за квадрат в цьому будинку:-) зараз Вам намінусять:-)
Я просто описал реальную сделку.
Мой продавец (у которого брал по переуступке) тоже заработал около 10$ но за почти 2 года (покупка 2016 года, вторая половина. Если память не изменяет).

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5396669
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 18:44

Первый
Непонятно как там 76м.кв. в 2хе с кухней всего лишь 10.
Зал 30 метров что ли? Или лоджию застеклили и плюсом к квартире посчитали? Сортир там один раздельный или два и не по пять метров?
Место конечно не Гулливер однозначно. Но сколько метр в совкострое должен там стоить - 1100, 1200,...?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:28

  барабашов написав:Первый
Непонятно как там 76м.кв. в 2хе с кухней всего лишь 10.
Зал 30 метров что ли? Или лоджию застеклили и плюсом к квартире посчитали? Сортир там один раздельный или два и не по пять метров?
Место конечно не Гулливер однозначно. Но сколько метр в совкострое должен там стоить - 1100, 1200,...?

Зал метров 25. Место, как по мне, лучше чем Гулливер. По домам согласен с Первым, уг. За 100 куе сейчас буд предлагает однушки в фк2 с красивым фасадом и транспортным коллапсом во дворе. Есть над чем подумать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:52

  airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.

https://www.facebook.com/maria.fedoretz ... riends_tab когда-то работал с ней! попробуйте!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 21:54

  airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.

... найміть дівчинку-художницю-студентку по профілю :wink:
- буде і дешево, і сердито, і.... :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:28

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.

... найміть дівчинку-художницю-студентку по профілю :wink:
- буде і дешево, і сердито, і.... :wink:

Долярчик дурного не порадить, видно, мае досвiд з студентками
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:30

  hume написав:
  proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин

Дивиденды выплачивают? В чём?

Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин :D

Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва

Я не вижу никакой загадочности. Есть люди дела, есть люди слова. На словах можно наплести что угодно. И схемы - взять кредит под 20, вкинуть деньги под 18 и выиграть. Безрисковано играть суммами на виртуальном котрабасе, который даже лично не нужно менеджить и трястись от страха.
Можно услышать не разбираясь, что кто-то сделал деньги на чем-то, и закинуть без знания специфики на форум.
Умение инвестировать на словах и чужих примерах вдруг разбивается о факт - сапожник без сапог. Крайне плохое управление крайне удачным активом.
Vlad442
 
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