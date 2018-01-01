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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:34

  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...

Я еще давно писал, что окна возможностей закрываются одно за другим. Сначала закрылись валютные депо, потом возможность заработать на котлованах, скоро закроется окно заработать сверхприбыли на аренде. Для многих этот "бизнес" станет убыточным. Выживут кое-как, без жира только те, кто умеет этим заниматься. Вкладываться в выгодные объекты, дешево делать ремонты и поддерживать, поддерживать максимальные цены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 22:50

  investorkiev написав:Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?


В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.
Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.
По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).
Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.
P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.

Есть арабские анклавы, места популярные у арабов. Расположены в хороших престижных районах. Арабские магазинчики кафе и т. п. Внешне никак на местных не отражается. Ведут себя культурно, проблем не создают. Вечером, идешь домой, навстречу куча молодых парней, напрягаешься, потом видишь, что арабы, расслабляешься. В этих и так хороших местах стоимость что квартир, что аренды выше, чем в соседних "плохих" районах, населенных местными алкашами.
Араб в Украине это студент или работающий. Молодой и не самый худший. Худшие сидят по домам. Тут пособий нет. Араб в Европе это бездельник на социале. Араб в Европе это минус к социальному окружению. У нас плюс.
Vlad442
 
Повідомлень: 5515
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 835 раз.
 
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  #<1 ... 1199120012011202
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