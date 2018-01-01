investorkiev написав:

Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.