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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 чер, 2019 22:34
vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Я еще давно писал, что окна возможностей закрываются одно за другим. Сначала закрылись валютные депо, потом возможность заработать на котлованах, скоро закроется окно заработать сверхприбыли на аренде. Для многих этот "бизнес" станет убыточным. Выживут кое-как, без жира только те, кто умеет этим заниматься. Вкладываться в выгодные объекты, дешево делать ремонты и поддерживать, поддерживать максимальные цены.
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Vlad442
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Додано: Нед 16 чер, 2019 22:50
investorkiev написав:
Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?
В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.
Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.
По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).
Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.
P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.
Есть арабские анклавы, места популярные у арабов. Расположены в хороших престижных районах. Арабские магазинчики кафе и т. п. Внешне никак на местных не отражается. Ведут себя культурно, проблем не создают. Вечером, идешь домой, навстречу куча молодых парней, напрягаешься, потом видишь, что арабы, расслабляешься. В этих и так хороших местах стоимость что квартир, что аренды выше, чем в соседних "плохих" районах, населенных местными алкашами.
Араб в Украине это студент или работающий. Молодой и не самый худший. Худшие сидят по домам. Тут пособий нет. Араб в Европе это бездельник на социале. Араб в Европе это минус к социальному окружению. У нас плюс.
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Vlad442
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Додано: Нед 16 чер, 2019 23:06
proftpd66 написав:
я думаю, что в центре будет дорожать, на окраине можем не всегда увидеть рост. Или вообще никогда.
Соотношение центр/окраина не может выходить за пределы разумного. Если не брать элитные и удачные места, где покупают хозяева жизни, то разница в цене квартиры в центре и квартиры на окраины никогда не будет выше цены Форда Фокуса. В жирные времена это будет 125/100, в худые 75/50, как пример. Сейчас, в худые времена, лучше купить 2 объекта на окраине, чем один за эти же деньги в центре. Будет выгодней, что в перспективе подорожания, что в аренде в данный момент.
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Vlad442
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Додано: Нед 16 чер, 2019 23:09
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Я еще давно писал, что окна возможностей закрываются одно за другим. Сначала закрылись валютные депо, потом возможность заработать на котлованах, скоро закроется окно заработать сверхприбыли на аренде. Для многих этот "бизнес" станет убыточным. Выживут кое-как, без жира только те, кто умеет этим заниматься. Вкладываться в выгодные объекты, дешево делать ремонты и поддерживать, поддерживать максимальные цены.
Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
Те, кто уже дешево купили квартирки под аренду (особенно маленькие однухи возле метро) - они то точно в накладе не останутся.
Это уже новым потенциальным лендлордам тяжело прийдется, а те кто не прощелкал 2015-2017 годы, те уже пожизненно в плюсе.
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investorkiev
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Додано: Нед 16 чер, 2019 23:27
investorkiev написав:
Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться.
Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.
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Vlad442
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Додано: Нед 16 чер, 2019 23:58
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться.
Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.
Т.е вы хотите сказать, что аренда снизится, а цена квартиры выростет - и за счет этих двух факторов упадет доходность?
Я думаю что аренда не упадет. Слишком резкий был рост прошлой осенью, вот этой весной и наблюдаем небольшой откат. Но через 3 месяца ситуация нормализуется.
А вот цены на квартиры имеют основания подрости - строить стали меньше, да и риски котлованов просто зашкаливают.
Поэтому кто может - берут готовое.
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investorkiev
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Додано: Пон 17 чер, 2019 06:20
Vlad442 написав: hume написав: proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин
Дивиденды выплачивают? В чём?
Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин
Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва
Я не вижу никакой загадочности. Есть люди дела, есть люди слова. На словах можно наплести что угодно. И схемы - взять кредит под 20, вкинуть деньги под 18 и выиграть. Безрисковано играть суммами на виртуальном котрабасе, который даже лично не нужно менеджить и трястись от страха.
Можно услышать не разбираясь, что кто-то сделал деньги на чем-то, и закинуть без знания специфики на форум.
Умение инвестировать на словах и чужих примерах вдруг разбивается о факт - сапожник без сапог. Крайне плохое управление крайне удачным активом.
Если Вы про 2к на метро Печерская . То я привел пример расчёта, ответа по сути не было . Были психи от Натахи
который или которая , которая сравнивала курс гривны за 15 лет , но не сравнивал что цену квартиру, где хата стояла 30к , а потом 300к за эти 15 лет и сейчас 45-60к.
Вы даже не считает инфляцию доллара!!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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