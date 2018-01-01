|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 17 чер, 2019 07:51
Vlad442 написав: hume написав: proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин
Дивиденды выплачивают? В чём?
Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин
Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва
Я не вижу никакой загадочности. Есть люди дела, есть люди слова. На словах можно наплести что угодно. И схемы - взять кредит под 20, вкинуть деньги под 18 и выиграть
У нас Банки предлагают такую схему для вип клиентов. Позвоните в Ощад и скажите что они хреновые икономисты
и что Вы Дартаньян.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 751
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14560
|2399719
|
|
|455
|180965
|
|
|31672
|62969
|
|