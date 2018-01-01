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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200120112021203

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 07:51

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин

Дивиденды выплачивают? В чём?

Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин :D

Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва

Я не вижу никакой загадочности. Есть люди дела, есть люди слова. На словах можно наплести что угодно. И схемы - взять кредит под 20, вкинуть деньги под 18 и выиграть


У нас Банки предлагают такую схему для вип клиентов. Позвоните в Ощад и скажите что они хреновые икономисты :mrgreen: и что Вы Дартаньян.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 09:36

  flyman написав:

i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"[/quote]

Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:01

  change_pm написав:
  flyman написав:i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"


Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))


1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:15

  flyman написав:1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою

Facebook запустит тестовую сеть собственного блокчейна Libra, на котором будет построена стабильная криптовалюта GlobalCoin, уже на следующей неделе (15.06.2019).
От где будет хайп :shock:. Хотя многим спокойнее БПС-ка на Оболоны :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:24

  airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.

Шо? Оставили надежду продать?
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:58

  moniks написав:
  flyman написав:1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою

Facebook запустит тестовую сеть собственного блокчейна Libra, на котором будет построена стабильная криптовалюта GlobalCoin, уже на следующей неделе (15.06.2019).
От где будет хайп :shock:. Хотя многим спокойнее БПС-ка на Оболоны :mrgreen:

це харашо, маю кhиптокефiра на $100
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 1200120112021203
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