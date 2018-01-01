Додано: Пон 17 чер, 2019 11:23

Прошу совет. Есть инвестиция в 2к в славутич 2 (68м , высокий этаж, но на Бажана, 5 квартир на этаже), можно сейчас вытянуть около 70к$. Ремонт, думаю, через год можно делать + ещё около 25-30к$ нужно вложить. Может лучше переуступить и взять что-то ближе к центру сейчас за 90-100к уже с ремонтом, не новым конечно? Славутич когда достроят и сделают придомовую, думаю, красиво будет смотреться , но мост, Бажана под окнами и отсутсвие детсадов и школ вызывают желание поискать что-то получше. Чем раньше думал?) родственники и их друзья живут в заречном, очень хвалят, все нравится - хотя на этой ветке в основном все плюются от поха.



Те. Вариант переуступить + добавить деньги на ремонт и взять сейчас или ждать сдачи дома + вкладывать в ремонт.





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