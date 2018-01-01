Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав: Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин
Дивиденды выплачивают? В чём?
Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин
Пс Правда мух выбивает десятку в банках с ва
Я не вижу никакой загадочности. Есть люди дела, есть люди слова. На словах можно наплести что угодно. И схемы - взять кредит под 20, вкинуть деньги под 18 и выиграть
У нас Банки предлагают такую схему для вип клиентов. Позвоните в Ощад и скажите что они хреновые икономисты и что Вы Дартаньян.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
flyman написав:i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних? це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"
Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут! Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою
Facebook запустит тестовую сеть собственного блокчейна Libra, на котором будет построена стабильная криптовалюта GlobalCoin, уже на следующей неделе (15.06.2019). От где будет хайп . Хотя многим спокойнее БПС-ка на Оболоны
flyman написав:1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою
Facebook запустит тестовую сеть собственного блокчейна Libra, на котором будет построена стабильная криптовалюта GlobalCoin, уже на следующей неделе (15.06.2019). От где будет хайп . Хотя многим спокойнее БПС-ка на Оболоны
це харашо, маю кhиптокефiра на $100
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Прошу совет. Есть инвестиция в 2к в славутич 2 (68м , высокий этаж, но на Бажана, 5 квартир на этаже), можно сейчас вытянуть около 70к$. Ремонт, думаю, через год можно делать + ещё около 25-30к$ нужно вложить. Может лучше переуступить и взять что-то ближе к центру сейчас за 90-100к уже с ремонтом, не новым конечно? Славутич когда достроят и сделают придомовую, думаю, красиво будет смотреться , но мост, Бажана под окнами и отсутсвие детсадов и школ вызывают желание поискать что-то получше. Чем раньше думал?) родственники и их друзья живут в заречном, очень хвалят, все нравится - хотя на этой ветке в основном все плюются от поха.
Те. Вариант переуступить + добавить деньги на ремонт и взять сейчас или ждать сдачи дома + вкладывать в ремонт.
airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.
Шо? Оставили надежду продать?
Потерял всякую надежду. Зубожиння кругом. Думаю сделать ремонт и продать за 350куе.
Макс, для чого Вам так багато грошей?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.