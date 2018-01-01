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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 чер, 2019 12:28
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"
Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою
Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?
p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 12:40
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою
Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?
p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?
маючи 1,2 млн $ можна сильно не задумуватися про краiну для ПМЖ, та ж Польща, чи Чорногорiя, а можна як акурт, в Туреччинi йогуртами в яких ложка стоiть балуватися...
та й крутити трохи там трохи вна неньцi
я так розумiю в тебе 1.2млн $... та проблема куда iнвестувати...менi , таку проблему ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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