Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут! Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою
Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?
p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?
маючи 1,2 млн $ можна сильно не задумуватися про краiну для ПМЖ, та ж Польща, чи Чорногорiя, а можна як акурт, в Туреччинi йогуртами в яких ложка стоiть балуватися... та й крутити трохи там трохи вна неньцi
я так розумiю в тебе 1.2млн $... та проблема куда iнвестувати...менi , таку проблему ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав: Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут! Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))
1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами... а також податковою
Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?
p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?[/quote]
маючи 1,2 млн $ можна сильно не задумуватися про краiну для ПМЖ, та ж Польща, чи Чорногорiя, а можна як акурт, в Туреччинi йогуртами в яких ложка стоiть балуватися... та й крутити трохи там трохи вна неньцi
я так розумiю в тебе 1.2млн $... та проблема куда iнвестувати...менi , таку проблему ...[/quote]
та не, откуда такие деньги??? это так, цель до пенсии насобирать)))
change_pm написав:та не, откуда такие деньги??? это так, цель до пенсии насобирать)))
думаю, що однозначно, не в Польщi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины... Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость. Все. Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо). В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...
Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.