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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1202120312041205>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:28

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"


Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))


1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою


Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?

p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:40

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))


1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою


Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?

p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?


маючи 1,2 млн $ можна сильно не задумуватися про краiну для ПМЖ, та ж Польща, чи Чорногорiя, а можна як акурт, в Туреччинi йогуртами в яких ложка стоiть балуватися...
та й крутити трохи там трохи вна неньцi

я так розумiю в тебе 1.2млн $... та проблема куда iнвестувати...менi , таку проблему ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:55

  change_pm написав:p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?

Т.е. максимальная цена будет когда она перейдёт в стадию аварийной ? :shock: :mrgreen: :mrgreen: "С возрастом лучше становится только коньяк" - или виски 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:16

Был в Ашане на возле Драгоманова 2а, там утки-соски ходили. А на Печерске одни утки и соски ходят :mrgreen: :mrgreen: :!:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:20

  moniks написав:
  change_pm написав:p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?

Т.е. максимальная цена будет когда она перейдёт в стадию аварийной ? :shock: :mrgreen: :mrgreen: "С возрастом лучше становится только коньяк" - или виски 8)


кстати, можно инвестировать в вина, некоторые на отрезке в 5 лет, показывают хорошую доходность.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:22

  flyman написав:
  change_pm написав:
Меньше 6% годовых в недвижимости - это алес капут!
Нужно хотя бы, 7-8% без активного участия в управлении недвигой, 1 млн баксов в недвиге и пенсия по "бахатству")))


1,2 млн баксов на депо стоках та бондах, i все те саме, але без гемора з орендою та орендаторами...
а також податковою


Это все перечисленное в какой стране можно сделать? Без гемора и большого риска?

p.s. Недвига чаще всего в цене будет рости со временем, а в бондах и депо только компенсацию инфляции можно ожидать. И в чем смысл тогда?[/quote]

маючи 1,2 млн $ можна сильно не задумуватися про краiну для ПМЖ, та ж Польща, чи Чорногорiя, а можна як акурт, в Туреччинi йогуртами в яких ложка стоiть балуватися...
та й крутити трохи там трохи вна неньцi

я так розумiю в тебе 1.2млн $... та проблема куда iнвестувати...менi , таку проблему ...[/quote]

та не, откуда такие деньги??? :shock:
это так, цель до пенсии насобирать)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:34

  change_pm написав:та не, откуда такие деньги??? :shock:
это так, цель до пенсии насобирать)))

думаю, що однозначно, не в Польщi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.

Все.

Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:44

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.

Все.

Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...


Это как вариант, но есть "НО". Эрик Найман с Ваши не согласен. https://youtu.be/8bx6xnSJw4w?t=640

+ Вы не приводите цифры и факты.

Купите в 2007 хату за 300к$, потом продайте по 34к-55к в 2015-2019. Что Вы заработали???

Я держал с 2014 в бакса примат и Ощад 9-13% годовых, ничего не потерял.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:57

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...
Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость. Все.
Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).
В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...

Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
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