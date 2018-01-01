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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:07
investorkiev написав:
Какие вина, какие биткоины...
Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.
Все.
Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).
В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...
Так я и говорю, что вложения в недвижимость, приносящие 7-8% годовых на большой сумме, вполне неплохо и достаточно для выхода на пенсию.
И так как прибыльность небольшая, то я имею ввиду не Украину.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 14:13
moniks Хорошо - а в чём же вы рекомендуете сейчас хранить сбережения, не сильно большие, но потерять которые ,как в 14м при девале, весьма неприятно?
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