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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:07

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.

Все.

Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...


Так я и говорю, что вложения в недвижимость, приносящие 7-8% годовых на большой сумме, вполне неплохо и достаточно для выхода на пенсию.
И так как прибыльность небольшая, то я имею ввиду не Украину.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:13

moniks Хорошо - а в чём же вы рекомендуете сейчас хранить сбережения, не сильно большие, но потерять которые ,как в 14м при девале, весьма неприятно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:21

  moniks написав:Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе.

Взагалі-то людей пограбували росіяни. Путін і РФ, які розпочали війну. Окупували Крим і частину Донбасу. Саме тоді Україна втратила 20% ВВП, а гривня за 2014-2015 - знецінилась втричі.

Ватніки цього "не пам,ятають", у них все порох винний.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:30

  moniks написав:
  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...
Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость. Все.
Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).
В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...

Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
румунський паспорт?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:34

  Frant написав:
  moniks написав:Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе.

Взагалі-то людей пограбували росіяни. Путін і РФ, які розпочали війну. Окупували Крим і частину Донбасу. Саме тоді Україна втратила 20% ВВП, а гривня за 2014-2015 - знецінилась втричі.

Ватніки цього "не пам,ятають", у них все порох винний.

порохоботом воняет.
фу таким быть
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:35

  proftpd66 написав:Я держал с 2014 в бакса примат и Ощад 9-13% годовых, ничего не потерял.


Такая ставка (13%) если и была - то очень недолго в примате перед его национализацией, когда ситуация была очень стремной.

И не забываем про налоги, это тогда не 9-13%, а 7.2-11%.

Какая средняя доходность по долардепо за этот период (2014-2019 года)??

Сколько сейчас доходность долардепо?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:45

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:Я держал с 2014 в бакса примат и Ощад 9-13% годовых, ничего не потерял.


Такая ставка (13%) если и была - то очень недолго в примате перед его национализацией, когда ситуация была очень стремной.

И не забываем про налоги, это тогда не 9-13%, а 7.2-11%.

Какая средняя доходность по долардепо за этот период (2014-2019 года)??

Сколько сейчас доходность долардепо?

Пiсля пограбування хунтою активiв десь на 20% в у.е (куча ТА, глибокий девал + крiлячий податок) 3 роки пiшло на виходу в 0+ (це приблизно 7% у у.е., а за 2018 вийшло 6% з врахуванням ТА в ВТБ).
Можна було вийти в 0 швидше, але у 2015 диверсифiкувався частково в нерухомiсть.

Хто в 2015 влiз в КРЖН та зараз мае реальну нерухомicть, а не обiцянку, то й рубае десь 15% в у.е. вiдносно цiни актива у 2015р. + надодачу рiст цiни базового актива.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:50

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:Я держал с 2014 в бакса примат и Ощад 9-13% годовых, ничего не потерял.


Такая ставка (13%) если и была - то очень недолго в примате перед его национализацией, когда ситуация была очень стремной.

И не забываем про налоги, это тогда не 9-13%, а 7.2-11%.

Какая средняя доходность по долардепо за этот период (2014-2019 года)??

Сколько сейчас доходность долардепо?


Вы реально вчера родились ?? :mrgreen:

Облигации в баксах и депо были а привате с 2014/02 !! При этом владелец коломойский стал собственником пол страны .

Налоги были после 2015/10

Тем больше риск , тем больше ставка . Чем хуже стране, там больше можно заработать !
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В второй очереди Оранж сити прикольные смарт квартиры
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:56

  proftpd66 написав:Налоги были после 2015/10

Тем больше риск , тем больше ставка . Чем хуже стране, там больше можно заработать !

Ну так какая среднегодовая доходность у вас по долардепо за последние 5 лет? В конкретных цифрах- сколько? После налогов?
investorkiev
 
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