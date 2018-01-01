Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться. Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.
У меня объект с 15 годовых. Магазин
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
moniks написав:Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
румунський паспорт?
Так после 20-го мая уже как бы незачем Тем более обещают много фильмов категории 18+ про "любовь без согласия" - будем их посмотреть А вот чилдрен хочет другой паспорт. И не румынский, работает над этим