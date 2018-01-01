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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:02

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.

В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться.
Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.

У меня объект с 15 годовых. Магазин
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:05

  flyman написав:i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"

Не меньше. Надо уметь выбрать
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:10

  flyman написав:
  moniks написав:Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
румунський паспорт?

Так после 20-го мая уже как бы незачем 8) Тем более обещают много фильмов категории 18+ про "любовь без согласия" - будем их посмотреть :mrgreen: А вот чилдрен хочет другой паспорт. И не румынский, работает над этим 8)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:19

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.

Все.

Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...

Вот так пытались люди сохранить капитал, а потом раз - иЗображення
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