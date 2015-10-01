Додано: Пон 17 чер, 2019 15:52

.... читаю і плачу, плачу і читаю- то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались?... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього...=====....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав"(і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею).... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)- то"... і будь тут мудрим?"©п. с.... ну,