Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться. Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.
У меня объект с 15 годовых. Магазин
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
moniks написав:Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
румунський паспорт?
Так после 20-го мая уже как бы незачем Тем более обещают много фильмов категории 18+ про "любовь без согласия" - будем их посмотреть А вот чилдрен хочет другой паспорт. И не румынский, работает над этим
.... читаю і плачу, плачу і читаю - то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались?
... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього... ===== ....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!
- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа) - і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)
.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час) - то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах: 1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі" 2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану... 3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...
ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг. Чи не стане КРЖН раком
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:.... читаю і плачу, плачу і читаю - то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались?
... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього... ===== ....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!
- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа) - і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)
.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час) - то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах: 1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі" 2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану... 3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...
п. с. ... ну, хіба для диверсифікації - то може якось і "побавлюсь" з нерухомістю
ну якщо Долярчик вже бачить, що буде "бум" на РН, то воно так і буде, цікаво, крім рил-заганял, ще хто лишився віруючим в пасивний пенсійний фонд у вигляді об"єктів КРЖН (ЛРЖН)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.