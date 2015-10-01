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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:02

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.

В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться.
Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.

У меня объект с 15 годовых. Магазин
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:05

  flyman написав:i смисл брати нерухомiсть, якщо дохiднiсть менше 6% рiчних?
це якийсь бiзнес для "тупих / лiнивих"

Не меньше. Надо уметь выбрать
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:10

  flyman написав:
  moniks написав:Ну сто лет назад недвижимость отобрали у одних и отдали другим. Забыли? В 14-м людей просто грабанули. Поэтому 73% за Зе. То же думаете, что фсё как то рассосётся - сидите в бетоне. Я после 14-го ни в укр-банки ни в укр-бетон не собираюсь.
румунський паспорт?

Так после 20-го мая уже как бы незачем 8) Тем более обещают много фильмов категории 18+ про "любовь без согласия" - будем их посмотреть :mrgreen: А вот чилдрен хочет другой паспорт. И не румынский, работает над этим 8)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:19

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.

Все.

Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...

Вот так пытались люди сохранить капитал, а потом раз - иЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:47

  investorkiev написав:Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.

Ну, к 10 оно подтянулось только под конец прошлого года (и то при условии, что вы купили сейчас, а не в 2013-м или 2008-м), а в 15-м рентабельность была процента 4.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:47

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:Налоги были после 2015/10

Тем больше риск , тем больше ставка . Чем хуже стране, там больше можно заработать !

Ну так какая среднегодовая доходность у вас по долардепо за последние 5 лет? В конкретных цифрах- сколько? После налогов?


13%-15% в USD, с вычеткой налогов 10.6%-12%. И тогда были облигации. Временно давали даже 30% в USD перед дефолтом в 2015 :lol:

за 5 лет - долго считать. В 2016 крупняк положил под 6%(5%) в Ощад и в гривны спекуляция прошла успешно, около 20% профит в один год :) Но сейчас хз как будет в будущем.

Я вот думаю что будет в центре дорожать, там утки-соски не зря там тусуются :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 17 чер, 2019 16:30, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 15:52

... за крок до перевороту думок ©

.... читаю і плачу, плачу і читаю :cry: :mrgreen:
- то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались? :cry:

... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього...
=====
....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" :mrgreen: (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"

... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!

- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)
- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)

.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)
- то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах:
1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі"
2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану...
3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...

"... і будь тут мудрим?"©

п. с.
... ну, хіба для диверсифікації - то може якось і "побавлюсь" з нерухомістю :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.
Чи не стане КРЖН раком
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:05

  flyman написав:ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.
Чи не стане КРЖН раком

... це буде останній забитий цвях у гріб нерухомості/лендлордства! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:06

  Долярчик написав:.... читаю і плачу, плачу і читаю :cry: :mrgreen:
- то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались? :cry:

... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього...
=====
....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" :mrgreen: (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"

... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!

- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)
- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)

.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)
- то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах:
1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі"
2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану...
3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...

"... і будь тут мудрим?"©

п. с.
... ну, хіба для диверсифікації - то може якось і "побавлюсь" з нерухомістю :wink:

ну якщо Долярчик вже бачить, що буде "бум" на РН, то воно так і буде,
цікаво, крім рил-заганял, ще хто лишився віруючим в пасивний пенсійний фонд у вигляді об"єктів КРЖН (ЛРЖН)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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