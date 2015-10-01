Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, ну аренда же не упадет, в гривнах по крайней мере.
В начале 19-ого года впервые за новейшую историю Украины цена аренды в гривнах упала. При этом не так уж и слабо упала. Паттерны ломаются. Осенний сезонный взрывной рос под очень большим вопросом. Не будет приличного скачка доллара и существенного оживления деловой активности, не будет роста аренды. При этом цена продажи может расти и далее, потому что цены должны были когда-нибудь нащупать дно и от него оттолкнуться. Неестественная рентабельность аренды в 15-18 годах была временным явлением. Велкам с 10 к 6% годовых.
У меня объект с 15 годовых. Магазин
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг. Чи не стане КРЖН раком
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?
В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов. Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске. По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные). Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины. P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.
Есть арабские анклавы, места популярные у арабов. Расположены в хороших престижных районах. Арабские магазинчики кафе и т. п. Внешне никак на местных не отражается. Ведут себя культурно, проблем не создают. Вечером, идешь домой, навстречу куча молодых парней, напрягаешься, потом видишь, что арабы, расслабляешься. В этих и так хороших местах стоимость что квартир, что аренды выше, чем в соседних "плохих" районах, населенных местными алкашами. Араб в Украине это студент или работающий. Молодой и не самый худший. Худшие сидят по домам. Тут пособий нет. Араб в Европе это бездельник на социале. Араб в Европе это минус к социальному окружению. У нас плюс.
В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб. Уже стали появляться арабские кварталы с их кафе, магазинами и т.п. Практически ежедневному вижу женщин в хиджабах. Иногда кажется, что я в Египте, а не Харькове. Из-за продажности наши вузы без проблем выдают визы студента любому.
Долярчик написав:.... читаю і плачу, плачу і читаю - то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались?
... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього... ===== ....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!
- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа) - і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)
.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час) - то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах: 1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі" 2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану... 3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...