Додано: Пон 17 чер, 2019 16:06

Vlad442 написав: investorkiev написав: Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?





В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.

Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.

По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).

Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.

P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий. Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.

Есть арабские анклавы, места популярные у арабов. Расположены в хороших престижных районах. Арабские магазинчики кафе и т. п. Внешне никак на местных не отражается. Ведут себя культурно, проблем не создают. Вечером, идешь домой, навстречу куча молодых парней, напрягаешься, потом видишь, что арабы, расслабляешься. В этих и так хороших местах стоимость что квартир, что аренды выше, чем в соседних "плохих" районах, населенных местными алкашами.

Араб в Украине это студент или работающий. Молодой и не самый худший. Худшие сидят по домам. Тут пособий нет. Араб в Европе это бездельник на социале. Араб в Европе это минус к социальному окружению. У нас плюс. Есть арабские анклавы, места популярные у арабов. Расположены в хороших престижных районах. Арабские магазинчики кафе и т. п. Внешне никак на местных не отражается. Ведут себя культурно, проблем не создают. Вечером, идешь домой, навстречу куча молодых парней, напрягаешься, потом видишь, что арабы, расслабляешься. В этих и так хороших местах стоимость что квартир, что аренды выше, чем в соседних "плохих" районах, населенных местными алкашами.Араб в Украине это студент или работающий. Молодой и не самый худший. Худшие сидят по домам. Тут пособий нет. Араб в Европе это бездельник на социале. Араб в Европе это минус к социальному окружению. У нас плюс.

В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб. Уже стали появляться арабские кварталы с их кафе, магазинами и т.п. Практически ежедневному вижу женщин в хиджабах. Иногда кажется, что я в Египте, а не Харькове. Из-за продажности наши вузы без проблем выдают визы студента любому.