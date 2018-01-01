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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 чер, 2019 16:20
flyman написав: Долярчик написав:
.... читаю і плачу, плачу і читаю
- то що, вже все з "бізнесом на нерухомості"? - всі вікна/двері/форточки/щілинки/шпаринки і т. д. - позакривались?
... от перенесу з іншої гілки свою думку що-до цього...
=====
....от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав"
(і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!
- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)
- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)
.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)
- то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах:
1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі"
2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану...
3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...
"... і будь тут мудрим?"©
п. с.
... ну, хіба для диверсифікації - то може якось і "побавлюсь" з нерухомістю
ну якщо Долярчик вже бачить, що буде "бум" на РН, то воно так і буде,
цікаво, крім рил-заганял, ще хто лишився віруючим в пасивний пенсійний фонд у вигляді об"єктів КРЖН (ЛРЖН)
да конечно
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Додано: Пон 17 чер, 2019 17:05
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.
Шо? Оставили надежду продать?
Потерял всякую надежду. Зубожиння кругом. Думаю сделать ремонт и продать за 350куе.
Пам'ятаю часи коли форум безапеляційно заявляв про 1куе в центрі в готовій новобудові і па 1500 в новолипках з ремонтом.
Із нових будівництв. Вашингтон. Закриє з метрополії вид на костьол.
Стан - завершили встановлення паркану і поховалися. Замовник - якийсь хор, тобто гарантовані претензії сбу, набу і решти борців за грошові знаки. Не зважаючи на це лун світить від 47 до 72 кгрн за квадрат.
Зи. Дивно, але паркан ще не валяли.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 17 чер, 2019 17:10
investorkiev написав:
Какие вина, какие биткоины...
Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.
Миллионер Терещенко, построивший в начале прошлого века, пару десятков доходных домов об этом знает?
investorkiev написав:
Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).
Золото? Не?
investorkiev написав:
В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...
Жадность приводит к бедности. Особенно актуально к зажимающим пляшку проспоренного вискаря
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Додано: Пон 17 чер, 2019 17:16
Есть разные инструменты инвестирования. С разным горизонтом, "усыханием" актива, доходностью, вариациями мгновенной стоимости.
Многие путают инвестирование и короткие спекуляции.
Сравнивать инвестиции в недвижимость, овгз и депозиты, это как сравнивать легковушку и грузовик. У каждого инструмента свои задачи.
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