RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:05

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.

Шо? Оставили надежду продать?

Потерял всякую надежду. Зубожиння кругом. Думаю сделать ремонт и продать за 350куе.


Пам'ятаю часи коли форум безапеляційно заявляв про 1куе в центрі в готовій новобудові і па 1500 в новолипках з ремонтом.

Із нових будівництв. Вашингтон. Закриє з метрополії вид на костьол.
Стан - завершили встановлення паркану і поховалися. Замовник - якийсь хор, тобто гарантовані претензії сбу, набу і решти борців за грошові знаки. Не зважаючи на це лун світить від 47 до 72 кгрн за квадрат.

Зи. Дивно, але паркан ще не валяли. :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14439
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:10

  investorkiev написав:Какие вина, какие биткоины...

Поймите, исторически, сотнями лет сложилось, что на этой половине глобуса, где мы живем, единственным способом сохранить капитал для пересичного на срок хотя-бы поколения, является недвижимость.


Миллионер Терещенко, построивший в начале прошлого века, пару десятков доходных домов об этом знает?
  investorkiev написав:
Остальные инструменты - для кратковременной игры (овгз, кеш, депо).

Золото? Не?
  investorkiev написав:В 2014 многим деполюдям сделали болезненную прививку, но я смотрю - коллективный иммунитет так и не выработался...

Жадность приводит к бедности. Особенно актуально к зажимающим пляшку проспоренного вискаря :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 19.07.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:16

Есть разные инструменты инвестирования. С разным горизонтом, "усыханием" актива, доходностью, вариациями мгновенной стоимости.
Многие путают инвестирование и короткие спекуляции.
Сравнивать инвестиции в недвижимость, овгз и депозиты, это как сравнивать легковушку и грузовик. У каждого инструмента свои задачи.
Vlad442
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:28

  Оранжевый-хит сезона написав:В второй очереди Оранж сити прикольные смарт квартиры

Смарт - это означает плюс 3-5 тыс грн к цене квадратного метра?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8360
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15589
З нами з: 09.03.14
Подякував: 930 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:20

... все геніальне - просте!©®™

  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

... ппц!
- це ж простий роботяга-холостяк з атб, якщо не бухає і не тратить гроші на дівчат, і живе у батьків... - за 3р. може наскирдувати на таку квартиру!!! - а якщо, буде скирдувати у гривні на депо, то ще швидше отримає таку прєлєсть!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 19.10.15
Подякував: 443 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:21

  Долярчик написав:....воно то так, але...
- я виділю, щоб акцентувати:
- ПАСИВНИЙ
- ВІДДАЛЕНИЙ
- ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ
- БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ
- врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо)
... прибуток.... :?: :idea: :D

- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?

Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно. Я помимо основной работы уже несколько лет на фрилансе совсем в другой сфере. Квартиру за это не купишь, но на хлеб с маслом вполне хватает. Так что комбинация недвига под аренду + фриланс - и на дядю можно будет не работать в принципе.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 09.08.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1203120412051206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1455, 1456, 1457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14560 2400256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 чер, 2019 23:45
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180982
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 63122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12564)
17.06.2019 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.