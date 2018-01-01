Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посоветуйте хорошего дизайнера в Киеве. Только не на все деньги мира, а такого, с которым можно было бы делать дизайн-проект под четко обозначенный бюджет.
Шо? Оставили надежду продать?
Потерял всякую надежду. Зубожиння кругом. Думаю сделать ремонт и продать за 350куе.
Пам'ятаю часи коли форум безапеляційно заявляв про 1куе в центрі в готовій новобудові і па 1500 в новолипках з ремонтом.
Із нових будівництв. Вашингтон. Закриє з метрополії вид на костьол. Стан - завершили встановлення паркану і поховалися. Замовник - якийсь хор, тобто гарантовані претензії сбу, набу і решти борців за грошові знаки. Не зважаючи на це лун світить від 47 до 72 кгрн за квадрат.
Есть разные инструменты инвестирования. С разным горизонтом, "усыханием" актива, доходностью, вариациями мгновенной стоимости. Многие путают инвестирование и короткие спекуляции. Сравнивать инвестиции в недвижимость, овгз и депозиты, это как сравнивать легковушку и грузовик. У каждого инструмента свои задачи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
... ппц! - це ж простий роботяга-холостяк з атб, якщо не бухає і не тратить гроші на дівчат, і живе у батьків... - за 3р. може наскирдувати на таку квартиру!!! - а якщо, буде скирдувати у гривні на депо, то ще швидше отримає таку прєлєсть!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:....воно то так, але... - я виділю, щоб акцентувати: - ПАСИВНИЙ - ВІДДАЛЕНИЙ - ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ - БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ - врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо) ... прибуток....
- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?
Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно. Я помимо основной работы уже несколько лет на фрилансе совсем в другой сфере. Квартиру за это не купишь, но на хлеб с маслом вполне хватает. Так что комбинация недвига под аренду + фриланс - и на дядю можно будет не работать в принципе.