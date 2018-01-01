Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть разные инструменты инвестирования. С разным горизонтом, "усыханием" актива, доходностью, вариациями мгновенной стоимости. Многие путают инвестирование и короткие спекуляции. Сравнивать инвестиции в недвижимость, овгз и депозиты, это как сравнивать легковушку и грузовик. У каждого инструмента свои задачи.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
... ппц! - це ж простий роботяга-холостяк з атб, якщо не бухає і не тратить гроші на дівчат, і живе у батьків... - за 3р. може наскирдувати на таку квартиру!!! - а якщо, буде скирдувати у гривні на депо, то ще швидше отримає таку прєлєсть!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:....воно то так, але... - я виділю, щоб акцентувати: - ПАСИВНИЙ - ВІДДАЛЕНИЙ - ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ - БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ - врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо) ... прибуток....
- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?
Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно. Я помимо основной работы уже несколько лет на фрилансе совсем в другой сфере. Квартиру за это не купишь, но на хлеб с маслом вполне хватает. Так что комбинация недвига под аренду + фриланс - и на дядю можно будет не работать в принципе.
Cmex написав:В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб. Уже стали появляться арабские кварталы с их кафе, магазинами и т.п. Практически ежедневному вижу женщин в хиджабах. Иногда кажется, что я в Египте, а не Харькове. Из-за продажности наши вузы без проблем выдают визы студента любому.
Тю - а Франту и По такое нравится. Они ЭТО называют "эйропой" и нас всех в такое пекло ведут - патлы. Вышиванку напялят и даже место крещения Руси за бабло продадут под филиал Мекки Знакомая врачиха рассказывала, что эти "студенты" ещё болячки привозят нам не знакомые для нашей имунки. Т.е. не всегда знаешь от чего болеешь и от чего сдыхаешь. Поощряйте эту колонизацию
moniks написав:В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб.
Мне вчера аварийную ситуацию на дороге создал афроукраинец на такси Хотя я точно не знаю украинец он или нет, но на такси работает, номер не рассмотрел.