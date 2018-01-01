Cmex написав:

В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб. Уже стали появляться арабские кварталы с их кафе, магазинами и т.п. Практически ежедневному вижу женщин в хиджабах. Иногда кажется, что я в Египте, а не Харькове. Из-за продажности наши вузы без проблем выдают визы студента любому.