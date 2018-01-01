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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:16

Есть разные инструменты инвестирования. С разным горизонтом, "усыханием" актива, доходностью, вариациями мгновенной стоимости.
Многие путают инвестирование и короткие спекуляции.
Сравнивать инвестиции в недвижимость, овгз и депозиты, это как сравнивать легковушку и грузовик. У каждого инструмента свои задачи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:28

  Оранжевый-хит сезона написав:В второй очереди Оранж сити прикольные смарт квартиры

Смарт - это означает плюс 3-5 тыс грн к цене квадратного метра?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:20

... все геніальне - просте!©®™

  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

... ппц!
- це ж простий роботяга-холостяк з атб, якщо не бухає і не тратить гроші на дівчат, і живе у батьків... - за 3р. може наскирдувати на таку квартиру!!! - а якщо, буде скирдувати у гривні на депо, то ще швидше отримає таку прєлєсть!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 18:21

  Долярчик написав:....воно то так, але...
- я виділю, щоб акцентувати:
- ПАСИВНИЙ
- ВІДДАЛЕНИЙ
- ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ
- БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ
- врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо)
... прибуток.... :?: :idea: :D

- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?

Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно. Я помимо основной работы уже несколько лет на фрилансе совсем в другой сфере. Квартиру за это не купишь, но на хлеб с маслом вполне хватает. Так что комбинация недвига под аренду + фриланс - и на дядю можно будет не работать в принципе.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:08

  Cmex написав:В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб. Уже стали появляться арабские кварталы с их кафе, магазинами и т.п. Практически ежедневному вижу женщин в хиджабах. Иногда кажется, что я в Египте, а не Харькове. Из-за продажности наши вузы без проблем выдают визы студента любому.

Тю - а Франту и По такое нравится. Они ЭТО называют "эйропой" и нас всех в такое пекло ведут - патлы. Вышиванку напялят и даже место крещения Руси за бабло продадут под филиал Мекки :twisted: Знакомая врачиха рассказывала, что эти "студенты" ещё болячки привозят нам не знакомые для нашей имунки. Т.е. не всегда знаешь от чего болеешь и от чего сдыхаешь. Поощряйте эту колонизацию :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:55

  moniks написав:В Харькове с арабами большая проблема. Арабы, индусы и т.п. - это одни из не многих реальных арендаторов. В центре снимают жильё в каждом доме. Очень шумные, ведут себя нагло. Если ты в их адрес выскажешь недовольство, то бросаются на тебя стаями как шакалы. По рассказам знакомого оперативника они регулярно выезжают на арабские разборки, почти ежедневная поножовщина. Если у себя дома они себя ведут скромно, то здесь регулярно вижу пьяных или под наркотой арабов. Очень любят погонять на машинах. Из-за этого очень много дтп. Т.к. все арабы ездят на иностранных номерах, то в случае дтп получить выплату невозможно. Если видишь БМВ на польских или литовских номерах, то держись подальше, т.к. с вероятностью 90% за рулем будет неадекватный араб.


Мне вчера аварийную ситуацию на дороге создал афроукраинец на такси :mrgreen:
Хотя я точно не знаю украинец он или нет, но на такси работает, номер не рассмотрел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:47

... ще крок і буде переворот думок! ©®™

  Natt написав:
  Долярчик написав:....воно то так, але...
- я виділю, щоб акцентувати:
- ПАСИВНИЙ
- ВІДДАЛЕНИЙ
- ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ
- БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ
- врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо)
... прибуток....?

- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?

Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно.

- ну я ж там писав(вже потерли, але Оранжевый-хит копійнув), що ~ 8р. займався депо у різних "збочених" формах :mrgreen:
- ну і "самозайнятістю"(бізнесом) займаюсь....
... тобто, вже "щось, та й з того робив", а не "мішки ворочав"! :mrgreen:

.... але, всі ті роки, я мріяв :?: про лендлордство.... - і от тепер, коли я наблизився впритул до цього(тобто, наступного року міг би брати в іпотеку напів, чи повністю збудований новобуд під оренду) - я..... вже не дуже хочу "того меду" :shock:
... тобто, з тих двох варіантів, які мені підходили.... - вже один обломується!
- тут кажуть про 6% по оренді типу "менш-більш норм" - люди, ВИ СЕРЙОЗНО????!
(для мене менше 10% - то вже робиться не цікаво, а ви про 6% :shock: )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:16

  Долярчик написав:
  Natt написав:
  Долярчик написав:....воно то так, але...
- я виділю, щоб акцентувати:
- ПАСИВНИЙ
- ВІДДАЛЕНИЙ
- ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ
- БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ
- врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо)
... прибуток....?

- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?

Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно.

- ну я ж там писав(вже потерли, але Оранжевый-хит копійнув), що ~ 8р. займався депо у різних "збочених" формах :mrgreen:
- ну і "самозайнятістю"(бізнесом) займаюсь....
... тобто, вже "щось, та й з того робив", а не "мішки ворочав"! :mrgreen:

.... але, всі ті роки, я мріяв :?: про лендлордство.... - і от тепер, коли я наблизився впритул до цього(тобто, наступного року міг би брати в іпотеку напів, чи повністю збудований новобуд під оренду) - я..... вже не дуже хочу "того меду" :shock:
... тобто, з тих двох варіантів, які мені підходили.... - вже один обломується!
- тут кажуть про 6% по оренді типу "менш-більш норм" - люди, ВИ СЕРЙОЗНО????!
(для мене менше 10% - то вже робиться не цікаво, а ви про 6% :shock: )

долярчик, закон спадноi дохiдностi, чув про такий?
бiльше вкладаеш - менше отримуеш (у %, а не в абсолютних величинах)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:41

  flyman написав:[quote="4687895
....воно то так, але...
- я виділю, щоб акцентувати:
- ПАСИВНИЙ
- ВІДДАЛЕНИЙ
- ФРІЛАНСЕРСЬКИЙ
- БЕНЕФІЦІАРСЬКИЙ
- врешті-решт ПРОСТЕНЬКИЙ(мінімум заморочок, як наприклад, з депо)
... прибуток....?

- то ж крім депо і здачі в оренду(вже і це відходить) - хіба є альтернатива цим двом інструментам?

Долярчик, трындеть - не мешки ворочать. Ну Вы бы уже хоть чем-то из озвученных вариантовзанялись, а не только трындели. И сами бы посмотрели, что выгодно.[/quote]
- ну я ж там писав(вже потерли, але Оранжевый-хит копійнув), що ~ 8р. займався депо у різних "збочених" формах :mrgreen:
- ну і "самозайнятістю"(бізнесом) займаюсь....
... тобто, вже "щось, та й з того робив", а не "мішки ворочав"! :mrgreen:

.... але, всі ті роки, я мріяв :?: про лендлордство.... - і от тепер, коли я наблизився впритул до цього(тобто, наступного року міг би брати в іпотеку напів, чи повністю збудований новобуд під оренду) - я..... вже не дуже хочу "того меду" :shock:
... тобто, з тих двох варіантів, які мені підходили.... - вже один обломується!
- тут кажуть про 6% по оренді типу "менш-більш норм" - люди, ВИ СЕРЙОЗНО????!
(для мене менше 10% - то вже робиться не цікаво, а ви про 6% :sho )[/quote]
======
Долярчик, закон спадноi дохiдностi, чув про такий?
бiльше вкладаеш - менше отримуеш (у %, а не в абсолютних величинах)[/quote]
============

... ну ти просто впритул розстрілюєш мою мрію! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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