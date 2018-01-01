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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 чер, 2019 22:44
Долярчик написав: flyman написав:
ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.Чи не стане КРЖН раком
... це буде тоді повна опа для КРЖН
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
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Додано: Пон 17 чер, 2019 22:50
asti написав: Долярчик написав: flyman написав:
ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.Чи не стане КРЖН раком
... це буде тоді повна опа для КРЖН
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
.... але, деякий % таких, наприклад, як я - які вирішують, що краще/вигідніше: депо, чи бетон - виберуть депо!
.... а ще, як до того і ставки трошки підвищуть - то ОДНОЗНАЧНО виберуть депо!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 17 чер, 2019 23:03
Так за нее и сейчас просят 25куе, читай внимательно текст обьявы.
Правда с ремонтом, но ремонт сделан из овна и палок (в прямом смысле) своими силами - прямо как у тебя в цоколе, поэтому он условно-бесплатный.
Более того, с 2015 года прошло уже 4 года, а значит этот ремонт уже полностью самортизировался.
Во всяком случае, многие арендаторы тут считают что в арендной хате перед их заселением нужно делать новый ремонт (покупать новую стиралку, духовку, холодильник, ламинат и т.д) - каждые 2-3 года, не больше )))
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