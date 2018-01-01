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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:44

  Долярчик написав:
  flyman написав:ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.Чи не стане КРЖН раком
... це буде тоді повна опа для КРЖН :shock:
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:50

  asti написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.Чи не стане КРЖН раком
... це буде тоді повна опа для КРЖН :shock:
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///

.... але, деякий % таких, наприклад, як я - які вирішують, що краще/вигідніше: депо, чи бетон - виберуть депо! 8)
.... а ще, як до того і ставки трошки підвищуть - то ОДНОЗНАЧНО виберуть депо! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 23:03

  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?


Так за нее и сейчас просят 25куе, читай внимательно текст обьявы.
Правда с ремонтом, но ремонт сделан из овна и палок (в прямом смысле) своими силами - прямо как у тебя в цоколе, поэтому он условно-бесплатный.

Более того, с 2015 года прошло уже 4 года, а значит этот ремонт уже полностью самортизировался.

Во всяком случае, многие арендаторы тут считают что в арендной хате перед их заселением нужно делать новый ремонт (покупать новую стиралку, духовку, холодильник, ламинат и т.д) - каждые 2-3 года, не больше )))
investorkiev
 
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  #<1 ... 1204120512061207
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