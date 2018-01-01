Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:ще не ясно, як поведе себе олень, якщо ВРУ накине на Фонд замiсть 200Кг, скажімо 500Кг.Чи не стане КРЖН раком
... це буде тоді повна опа для КРЖН
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
.... але, деякий % таких, наприклад, як я - які вирішують, що краще/вигідніше: депо, чи бетон - виберуть депо! .... а ще, як до того і ставки трошки підвищуть - то ОДНОЗНАЧНО виберуть депо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Так за нее и сейчас просят 25куе, читай внимательно текст обьявы. Правда с ремонтом, но ремонт сделан из овна и палок (в прямом смысле) своими силами - прямо как у тебя в цоколе, поэтому он условно-бесплатный.
Более того, с 2015 года прошло уже 4 года, а значит этот ремонт уже полностью самортизировался.
Во всяком случае, многие арендаторы тут считают что в арендной хате перед их заселением нужно делать новый ремонт (покупать новую стиралку, духовку, холодильник, ламинат и т.д) - каждые 2-3 года, не больше )))
Так за нее и сейчас просят 25куе, читай внимательно текст обьявы. Правда с ремонтом, но ремонт сделан из овна и палок (в прямом смысле) своими силами - прямо как у тебя в цоколе, поэтому он условно-бесплатный.
Более того, с 2015 года прошло уже 4 года, а значит этот ремонт уже полностью самортизировался.
Во всяком случае, многие арендаторы тут считают что в арендной хате перед их заселением нужно делать новый ремонт (покупать новую стиралку, духовку, холодильник, ламинат и т.д) - каждые 2-3 года, не больше )))
Натаха, 21 а не 25. От шо зажатий вiскарь робить.
со всей техникой и мебелью - заходи и живи за 21 000 $ , без мебели и техники за 16 000 $
так на скiльки $ там ремонту i на скiльки $ технiки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.