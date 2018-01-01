UA написав: asti написав:
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон
от і все///
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Меньше гривны, это раз, прибавьте сюда аренду за 11 лет, это два, не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, а на черном рынке курс был больше 30-ти!