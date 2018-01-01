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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1206120712081209>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:48

  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

да кому этот сарай уперся с электроотоплением :?:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:56

  UA написав:
  asti написав:Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Меньше гривны - это раз; прибавьте сюда аренду за 11 лет - это два. И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:59

  UA написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.


Та ты шо!

А золото?
В 2011 -1750$
В 2019 - 1350$

Тоже девальвирует?

А нефть?
В 2011 - 100$
В 2019 - 60$

Тоже девальвирует?

Долларовый депо на срок 10 лет, в Ощадбанке - бестселлер пассивного инвестирования :mrgreen:
Главное мозги сушить всякими глупостями не нужно было.

После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:00

  plugatyrev написав:
  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

да кому этот сарай уперся с электроотоплением :?:

Хз. Мені здається це напівпідвал. І електроопалення цьому доказ.
А як ми знаємо, напівпідвали при курсі 27 були по 200 кгрн.

А тут просять 21 куе...

Зи. Вагонкою по 40 грн оббивають щоб не робити ремонт:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Долларовый депо на срок 10 лет, в Ощадбанке - бестселлер пассивного инвестирования
Главное мозги сушить всякими глупостями не нужно было.

Это если брать именно промежуток 2008-2018.
Квартира, купленная под аренду до осени 2006, принесла бы больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:21

  investorkiev написав:
  UA написав:Натаха. Помнишь наши дискуссии относительно амортизации ремонта под аренду?
Поправки в расчет рентабельности внесла?


Не, не помню.

Как не помнишь?
Рюкзачок с бутербродами... вычту за каждую царапинку на ламинате...
  investorkiev написав:Сколько ты закладываешь в амортизацию?
И от чего считаешь - от общей стоимости, от кешфло или от цены ремонта?


Амортизация + простой - 10%-15% (в зависимости от объекта) от месячной арендной ставки. Везде новый или свежий актуальный ремонт.
И учти момент - у меня квартир с арендой 10 000 грн. нет. Соответственные и суммы на амортизацию.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:26

  asti написав:И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.

Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость.
Расслабились? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32

  барабашов написав:После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.

При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:45

  UA написав:
  asti написав:И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость. Расслабились? :mrgreen:
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:51

  UA написав:
  asti написав:И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.

Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость.
Расслабились? :mrgreen:


Та нє. Вибрали зеленського. То могло бути при Пороху:-)

Тре зливати арендну хату. Адже по донбабвському сценарію її не здати.
Чи Ви з когорти тих хто сам не вірить
В свої прогнози?
Всім процвітання!
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