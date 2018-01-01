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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:56
UA написав: asti написав:
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон
от і все///
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Меньше гривны - это раз; прибавьте сюда аренду за 11 лет - это два. И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:59
UA написав: investorkiev написав: UA написав:
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Та ты шо!
А золото?
В 2011 -1750$
В 2019 - 1350$
Тоже девальвирует?
А нефть?
В 2011 - 100$
В 2019 - 60$
Тоже девальвирует?
Долларовый депо на срок 10 лет, в Ощадбанке - бестселлер пассивного инвестирования
Главное мозги сушить всякими глупостями не нужно было.
После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:00
plugatyrev написав:
да кому этот сарай уперся с электроотоплением
Хз. Мені здається це напівпідвал. І електроопалення цьому доказ.
А як ми знаємо, напівпідвали при курсі 27 були по 200 кгрн.
А тут просять 21 куе...
Зи. Вагонкою по 40 грн оббивають щоб не робити ремонт:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:14
UA написав:
Долларовый депо на срок 10 лет, в Ощадбанке - бестселлер пассивного инвестирования
Главное мозги сушить всякими глупостями не нужно было.
Это если брать именно промежуток 2008-2018.
Квартира, купленная под аренду до осени 2006, принесла бы больше.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:21
investorkiev написав: UA написав:
Натаха. Помнишь наши дискуссии относительно амортизации ремонта под аренду?
Поправки в расчет рентабельности внесла?
Не, не помню.
Как не помнишь?
Рюкзачок с бутербродами... вычту за каждую царапинку на ламинате...
investorkiev написав:
Сколько ты закладываешь в амортизацию?
И от чего считаешь - от общей стоимости, от кешфло или от цены ремонта?
Амортизация + простой - 10%-15% (в зависимости от объекта) от месячной арендной ставки. Везде новый или свежий актуальный ремонт.
И учти момент - у меня квартир с арендой 10 000 грн. нет. Соответственные и суммы на амортизацию.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:26
asti написав:
И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость.
Расслабились?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:32
барабашов написав:
После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.
При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:45
UA написав: asti написав:
И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость. Расслабились?
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:51
UA написав: asti написав:
И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.
Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость.
Расслабились?
Та нє. Вибрали зеленського. То могло бути при Пороху:-)
Тре зливати арендну хату. Адже по донбабвському сценарію її не здати.
Чи Ви з когорти тих хто сам не вірить
В свої прогнози?
Всім процвітання!
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