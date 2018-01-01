Додано: Вів 18 чер, 2019 11:02

asti написав: UA написав: asti написав: Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все/// Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрацот і все/// Индекс Домика

В 2008 году - 2950 у.е

В 2019 году - 1080 у.е.

ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны. Индекс ДомикаВ 2008 году - 2950 у.еВ 2019 году - 1080 у.е.ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны. Меньше гривны - это раз; прибавьте сюда аренду за 11 лет - это два. И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции. Меньше гривны - это раз; прибавьте сюда аренду за 11 лет - это два. И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.

Красным цветом бонды

После этого в Аргентине 4 или 5 дефолтов было еще. А кто на это пойдет? чтобы после дефолта еще раз было 10 дефолтов?там тоже упала в Аргентине. И за 20 лет не поднялась. Вам пришлось бы инвестировать на 40 лет в эту недвигуи и ждать пока она опять подорожаетДругой пример, 1929 в Уолл стрит. "Летели голуби на Уолл Стрит" (с). Графики показывают, что надо было выходить после первого падения и вкладывать в US облигации и там была доходность более-менее.У нас другой менталитет, могли бы создать майдан и снести власть. Ну или начать стрелять, а президент бы убежал бы все равно, какой бы он не был.