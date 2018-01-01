а смисл тримати актив неробочим?
бабло мае крутитися.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:55
а смисл тримати актив неробочим?
бабло мае крутитися.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:56
я теж такоi думки, але цiкаво, скiльки вбухано в ремонт та начинку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:58
+1
нарештi бачу колишнього Первого
але то не напівпідвал, то як писали вище, напівсарай
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:00
З тих, хто всі яйця не кладе в один кошик.
Раптом Верховний Головнокомандувач Зеленський піде війною на Америку и доллару хана?
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:02
После этого в Аргентине 4 или 5 дефолтов было еще. А кто на это пойдет? чтобы после дефолта еще раз было 10 дефолтов?
+ цена метров там тоже упала в Аргентине. И за 20 лет не поднялась. Вам пришлось бы инвестировать на 40 лет в эту недвигуи и ждать пока она опять подорожает
Другой пример, 1929 в Уолл стрит. "Летели голуби на Уолл Стрит" (с) . Графики показывают, что надо было выходить после первого падения и вкладывать в US облигации и там была доходность более-менее.
Красным цветом бонды
У нас другой менталитет, могли бы создать майдан и снести власть. Ну или начать стрелять, а президент бы убежал бы все равно, какой бы он не был.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 чер, 2019 11:21, всього редагувалось 3 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)[/quote]
Оставшаяся часть Украины напряжется и всё всем выплатит.
В 2014 так ведь было? Выплатили по 200 000 грн даже тем, кто зачем то отнес деньги в о всякие стремные помойки типа Дельты и Выейби.
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