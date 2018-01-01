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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1207120812091210>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:55

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Тоже девальвирует?

с хорошей доказательной базой прям щас доказали, что лучше не париться, а держать бабло не в бетонном золоте, а в баксах и в трехлитровых банках :)

а смисл тримати актив неробочим?
бабло мае крутитися.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:56

  plugatyrev написав:
  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

да кому этот сарай уперся с электроотоплением :?:

я теж такоi думки, але цiкаво, скiльки вбухано в ремонт та начинку
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:58

  Первый написав:
  plugatyrev написав:
  flyman написав:як вам дорожай?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kvartiru-v-buche-IDEjOBf.html
в 2013 за таке просили 25куе пicля будiвельникiв

цiкаво, яка цiна ремонта?

да кому этот сарай уперся с электроотоплением :?:

Хз. Мені здається це напівпідвал. І електроопалення цьому доказ.
А як ми знаємо, напівпідвали при курсі 27 були по 200 кгрн.

А тут просять 21 куе...

Зи. Вагонкою по 40 грн оббивають щоб не робити ремонт:-)

+1
нарештi бачу колишнього Первого
але то не напівпідвал, то як писали вище, напівсарай
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:00

  Первый написав:
  UA написав:
Та нє. Вибрали зеленського. То могло бути при Пороху:-)

Тре зливати арендну хату. Адже по донбабвському сценарію її не здати.
Чи Ви з когорти тих хто сам не вірить
В свої прогнози?

З тих, хто всі яйця не кладе в один кошик.
Раптом Верховний Головнокомандувач Зеленський піде війною на Америку и доллару хана?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:02

  asti написав:
  UA написав:
  asti написав:Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Меньше гривны - это раз; прибавьте сюда аренду за 11 лет - это два. И не забывайте, что доллародепозитчикам очень повезло - при более чем троекратном девале с ними (в гос и западных банках) полностью рассчитались, а ведь могли бы пойти и по Аргентинскому сценарию - где во время последнего дефолта все долларовые депо пересчитали в песо по курсу 7 песо за доллар, при том что на черном рынке курс был больше 30-ти! А так да - в десятилетнем горизонте доллар вне конкуренции.


После этого в Аргентине 4 или 5 дефолтов было еще. А кто на это пойдет? чтобы после дефолта еще раз было 10 дефолтов? :mrgreen:

+ цена метров там тоже упала в Аргентине. И за 20 лет не поднялась. Вам пришлось бы инвестировать на 40 лет в эту недвигуи и ждать пока она опять подорожает

Другой пример, 1929 в Уолл стрит. "Летели голуби на Уолл Стрит" (с) :mrgreen: . Графики показывают, что надо было выходить после первого падения и вкладывать в US облигации и там была доходность более-менее.

Красным цветом бонды
Зображення

https://www.investorsfriend.com/asset-performance/

У нас другой менталитет, могли бы создать майдан и снести власть. Ну или начать стрелять, а президент бы убежал бы все равно, какой бы он не был. :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 чер, 2019 11:21, всього редагувалось 3 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14

  asti написав:Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость. Расслабились? :mrgreen:
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)[/quote]
Оставшаяся часть Украины напряжется и всё всем выплатит.
В 2014 так ведь было? Выплатили по 200 000 грн даже тем, кто зачем то отнес деньги в о всякие стремные помойки типа Дельты и Выейби.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:48

  UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:
Та нє. Вибрали зеленського. То могло бути при Пороху:-)

Тре зливати арендну хату. Адже по донбабвському сценарію її не здати.
Чи Ви з когорти тих хто сам не вірить
В свої прогнози?

З тих, хто всі яйця не кладе в один кошик.
Раптом Верховний Головнокомандувач Зеленський піде війною на Америку и доллару хана?


Це правильно. Але як завжди є нюанси. У Вас точно є квартира під оренду. Її вартість до 30куе.
За Вашим твердженням ймовірність донбабського сценарію більше 50%. Проте 30ка то не гроші...

Яка ймовірність що Зе нападе на Сша і і Сша капець?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:49

Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:49

... таки зробимо той крок до перевороту думок! ©®™

... такссссс, оренда стає не цікавою....

- а якщо... - якщо взяти двуху/трьоху і зробити хостел, і передати його Управлінській Компанії, щоб вони тим гемором займались? :mrgreen: :idea:
- скільки %% бере УК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:53

  asti написав:Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!


в биткоин? :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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