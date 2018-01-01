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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1207120812091210

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:13

  proftpd66 написав:
  asti написав:Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!
в биткоин? :)
Почти. Доллары + гривневые ОВГЗ.
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:25

asti
Опа, значит гривневые ОВГЗ и долларовые депозиты скоро уже постигнет участь вышеперечисленных банков?
Пичалька. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:38

Может кто нибудь объяснить, будет ли обвал или так и будем спускаться по пол процента в месяц?
Даже вроде расти начала в Киеве если на olx смотреть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:49

  investorkiev написав:
  UA написав:
  asti написав:Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон от і все///

Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.



Та ты шо!

А золото?
В 2011 -1750$
В 2019 - 1350$

Тоже девальвирует?

А нефть?
В 2011 - 100$
В 2019 - 60$

Тоже девальвирует?

Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:51

  UA написав:
  барабашов написав:После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.

При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.

2-3% годовых в совкорубле - это пирамида?
Гм, а у нас ведь тоже идет откачка гривны с рынка... и мне реально становится страшно за Украину с ее ставками ОВГЗ 15-18% годовых.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:59

  asti написав:Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!

Судя по всему УМИЩЕ-ТИТАНИЩЕ - это вы :mrgreen: А я всё думал - а кто это :mrgreen: Если у вас есть то шо вы называете "деньгами" то почему вы здесь-ся ещё? Мне очевидно шо у вас и в 14-м особо их небыло, а счаз на фоне вкладчиков пречисленных вами банков - вы ДАРТаНЬЯН или нет - КАРОЛЬ :shock: Карона не жмёть?
moniks
 
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  #<1 ... 1207120812091210
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