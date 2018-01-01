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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 12:13
proftpd66 написав: asti написав:
Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!
в биткоин?
Почти. Доллары + гривневые ОВГЗ.
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asti
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:25
asti
Опа, значит гривневые ОВГЗ и долларовые депозиты скоро уже постигнет участь вышеперечисленных банков?
Пичалька.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:38
Может кто нибудь объяснить, будет ли обвал или так и будем спускаться по пол процента в месяц?
Даже вроде расти начала в Киеве если на olx смотреть.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:49
investorkiev написав: UA написав: asti написав:
Та не буде ніякої опи - навіть якщо мільйон будуть компенсувати - ті хто вкладається в нерухомість не довіряють перш за все гривні - бояться девалу і їм до лампочки той фонд! У них є дві альтернативи - доляр під матрац або ж доляр у бетон
от і все///
Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Та ты шо!
А золото?
В 2011 -1750$
В 2019 - 1350$
Тоже девальвирует?
А нефть?
В 2011 - 100$
В 2019 - 60$
Тоже девальвирует?
Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:51
UA написав: барабашов написав:
После 91го года много в Ощад приносить как бы не комильфо. Вы бы сколько туда отнесли по максимуму? В валюте конечно.
При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.
2-3% годовых в совкорубле - это пирамида?
Гм, а у нас ведь тоже идет откачка гривны с рынка... и мне реально становится страшно за Украину с ее ставками ОВГЗ 15-18% годовых.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 12:59
asti написав:
Таврика, Еврогазбанк, Имексбанк, VAB, ФиК, Финансовая Инициатива, Дельта, Михайловский - это мой список. Угадайте, где у меня сейчас деньги...??!
Судя по всему УМИЩЕ-ТИТАНИЩЕ - это вы
А я всё думал - а хт0эта
Если у вас есть то шо вы называете "деньгами" то почему вы здесь-ся ещё? Мне очевидно шо у вас и в 14-м особо их небыло. Счаз да! На фоне вкладчиков пречисленных вами банков. Так вы ДАРТаНЬЯН или нет - КАРОЛЬ
Карона не жмёть?
Востаннє редагувалось moniks
в Вів 18 чер, 2019 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:03
flyman написав:
..
бабло мае крутитися.
Знаете анекдот про чувака, что продавал гривну по 90 копеек? На вопрос - где прибыль, отвечал: "не знаю насчет прибыли, но оборот бешеный!"
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:23
Долярчик написав:
... такссссс, оренда стає не цікавою....
- а якщо... - якщо взяти двуху/трьоху і зробити хостел, і передати його Управлінській Компанії, щоб вони тим гемором займались?
- скільки %% бере УК?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:36
Долярчик написав: Долярчик написав:
...
- скільки %% бере УК?
нисколько. нет таких компаний ( дураков)
Может быть арендована квартира долгосрочно, а сдаваться\ посуточно. По карйней мере 10 лет назад так было
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:50
airmax78 написав:
Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро
Україна гривнєвий депозит:
2009 -300 т.євро
2013-580 т.євро.
2019-400 т.євро
Востаннє редагувалось sinus
в Вів 18 чер, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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