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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Serg-ik написав: Долярчик написав: Долярчик написав:
...
- скільки %% бере УК?
нисколько. нет таких компаний ( дураков)
Может быть арендована квартира долгосрочно, а сдаваться\ посуточно. По карйней мере 10 лет назад так было
...оооо, то виходить є ще не заповнені ніші у бізнесі!
.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
sinus написав: airmax78 написав:
Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро
Україна гривнєвий депозит:
2009 -300 т.євро
2013-580 т.євро.
2019-400 т.євро
В 2019м его уже некому будет снимать - держатель депозита умер в 2015м от инфаркта. Соответственно, следующие 4 года его уже некому было продлевать - поэтому не может там получиться 400К евро.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 18 чер, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:13
sequence написав:
а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов
Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:18
airmax78 написав: sinus написав: airmax78 написав:
Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро
Україна гривнєвий депозит:
2009 -300 т.євро
2013-580 т.євро.
2019-400 т.євро
В 2019м его уже некому будет снимать - держатель депозита умер в 2015м от инфаркта. Соответственно, следующие 4 года его уже некому было продлевать - поэтому не может там получиться 400К евро.
Если он умер в 2015м, то вероятность получения наследниками депо их может весьма удивить. В последние годы участились случаи, когда на запрос нотариуса банк отвечает "ничего нет и не было"
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:21
airmax78 написав: sequence написав:
а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов
Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати за 5%,а гроші під 17% годових покласти в Альфа-банк.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:27
... нє, ну я чув, що рила таким займаються(беруть на себе постійне заселення/виселення за певну мзду)
... в хостелі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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