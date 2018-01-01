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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1208120912101211

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:...
- скільки %% бере УК?

нисколько. нет таких компаний ( дураков)
Может быть арендована квартира долгосрочно, а сдаваться\ посуточно. По карйней мере 10 лет назад так было

...оооо, то виходить є ще не заповнені ніші у бізнесі!
.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10

  sinus написав:
  airmax78 написав:Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро


Україна гривнєвий депозит:
2009 -300 т.євро
2013-580 т.євро.
2019-400 т.євро :D

В 2019м его уже некому будет снимать - держатель депозита умер в 2015м от инфаркта. Соответственно, следующие 4 года его уже некому было продлевать - поэтому не может там получиться 400К евро.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 чер, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10

  Долярчик написав:.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:

а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:13

  sequence написав:
  Долярчик написав:.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:

а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)

Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:18

  airmax78 написав:
  sinus написав:
  airmax78 написав:Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро


Україна гривнєвий депозит:
2009 -300 т.євро
2013-580 т.євро.
2019-400 т.євро :D

В 2019м его уже некому будет снимать - держатель депозита умер в 2015м от инфаркта. Соответственно, следующие 4 года его уже некому было продлевать - поэтому не может там получиться 400К евро.

Если он умер в 2015м, то вероятность получения наследниками депо их может весьма удивить. В последние годы участились случаи, когда на запрос нотариуса банк отвечает "ничего нет и не было"
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:21

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:

а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)

Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.

Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати за 5%,а гроші під 17% годових покласти в Альфа-банк.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... нє, ну я чув, що рила таким займаються(беруть на себе постійне заселення/виселення за певну мзду)
... в хостелі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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