Додано: Вів 18 чер, 2019 14:27

... нє, ну я чув, що рила таким займаються(беруть на себе постійне заселення/виселення за певну мзду)

... в хостелі...

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4