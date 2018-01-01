...оооо, то виходить є ще не заповнені ніші у бізнесі!
.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг?
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
...оооо, то виходить є ще не заповнені ніші у бізнесі!
.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
В 2019м его уже некому будет снимать - держатель депозита умер в 2015м от инфаркта. Соответственно, следующие 4 года его уже некому было продлевать - поэтому не может там получиться 400К евро.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 чер, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:10
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:13
Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:18
Если он умер в 2015м, то вероятность получения наследниками депо их может весьма удивить. В последние годы участились случаи, когда на запрос нотариуса банк отвечает "ничего нет и не было"
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:21
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 18 чер, 2019 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... нє, ну я чув, що рила таким займаються(беруть на себе постійне заселення/виселення за певну мзду)
... в хостелі...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пытаться содрать три шкуры с бездомных-это бизнес???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:01
бенефіціарство - врятує світ! ©®™
... чому?
- якщо хостел приносить, наприклад - 30тис.грн/міс, то просто ділитись з УК, чи рилом 10тис.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:28
Добрый день. Скажите, в какой новострой сейчас вложиться 1к чтоб получать 15% в дол?
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