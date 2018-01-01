Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24 Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24. Площадь: 87/46/13 https://comfortcity.est.ua/16796454/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
UA написав:Натаха. Помнишь наши дискуссии относительно амортизации ремонта под аренду? Поправки в расчет рентабельности внесла? Как не помнишь? Рюкзачок с бутербродами... вычту за каждую царапинку на ламинате...
А, это помню конечно, но финты с рюкзачком с бутерами - они как бы делают амортизацию наоборот - из минуса в плюс. Ты деньги не тратишь, а получаешь.
asti написав:Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость. Расслабились?
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)
Оставшаяся часть Украины напряжется и всё всем выплатит. В 2014 так ведь было? Выплатили по 200 000 грн даже тем, кто зачем то отнес деньги в о всякие стремные помойки типа Дельты и Выейби.[/quote] Реальний факт (вiебi, фi, дельта, мих, фiдо ...)
Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).
А хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Индекс Домика В 2008 году - 2950 у.е В 2019 году - 1080 у.е. ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.
Та ты шо!
А золото? В 2011 -1750$ В 2019 - 1350$
Тоже девальвирует?
А нефть? В 2011 - 100$ В 2019 - 60$
Тоже девальвирует?
Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме: В 2008 - 300К евро В 2019 - 700К евро
Макс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк. Треба тільки виконати дві вимоги: 1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню. 2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.[/quote]
Хотел я сделать выделенное, но в последний момент отказался от затеи. Ценник за последнее время в РП отрос очень прилично, и в моем конкретном случае, новая очередь строительства продавалась на 30% дороже. Я посчитал, что надувается пузырь и при малейшем кризисе я попаду на $. Возможно ошибаюсь, время покажет.