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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:29

Хроники "дорожая"
https://shepard.est.ua/16159878/
99 000 за 96 метров
Продам проспект Науки 62а. Горячая цена. Голосеевский район.
Киевская обл., г. Киев, Голосеевский р-н, пр-кт Науки, 62а
Актуально! Горячее предложение!

☑ За 10 лет в квартире практически не жили!
☑ Дорогой и качественнный ремонт. Кухня из натурального дерева, испанская плитка, добротная мебель. Идеальное состояние.
☑ Теплый дом с красного кирпича.
☑ Парковка либо во дворе, либо через дорогу в гаражном кооперативе.
☑ 5 минут автомобилем к центру города.


ул. Градинская, 3, 717 долл/метр, монолит
https://aspobiz.est.ua/16808430/

813 долл за метр. А когда то было 1150
https://aleksandrloniuk.est.ua/16091518/

816 за метр, Парковая башня
https://aspobiz.est.ua/16802835/

Когда то было по 1000 за метр от строителей, а теперь-в жилом состоянии
иевская обл., г. Киев, Саперно-слободская ул. д.24
Продажа 3-х комнатной квартиры, ул. Саперно-Слободская 24.
Площадь: 87/46/13
https://comfortcity.est.ua/16796454/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:якщо хостел приносить, наприклад - 30тис.грн/міс

то це мало. Треба будувати барак, на 150 ліжко -місць
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:33

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:

а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)

Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.

еще хотел добавить, что кредит стоит взять под залог своего жилья, а депозит кинуть в каком-то стабильном банке, вроде ВТБ
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:44

  Чукчарка написав:Добрый день. Скажите, в какой новострой сейчас вложиться 1к чтоб получать 15% в дол?


Патриотика от Оркады

Если достроится конечно.

Сегодня масштабные митинги инвесторов Аркады проходят.
По чем там переуступка интересно на сейчас? Есть обвал котировок или пока держится?
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 18 чер, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:51

  investorkiev написав:
  Чукчарка написав:Добрый день. Скажите, в какой новострой сейчас вложиться 1к чтоб получать 15% в дол?


Патриотика от Оркады

А объект какой смотреть?
Чукчарка
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:54

  UA написав:Натаха. Помнишь наши дискуссии относительно амортизации ремонта под аренду?
Поправки в расчет рентабельности внесла?
Как не помнишь?
Рюкзачок с бутербродами... вычту за каждую царапинку на ламинате...


А, это помню конечно, но финты с рюкзачком с бутерами - они как бы делают амортизацию наоборот - из минуса в плюс. Ты деньги не тратишь, а получаешь.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:55

  UA написав:
  asti написав:Киев мог (и с большой вероятностью ещё может) пойти по донецкому сценарию ценообразования на недвижимость. Расслабились? :mrgreen:
Что при таком сценарии будет с долларовыми депозитами - я думаю вы понимаете//)

Оставшаяся часть Украины напряжется и всё всем выплатит.
В 2014 так ведь было? Выплатили по 200 000 грн даже тем, кто зачем то отнес деньги в о всякие стремные помойки типа Дельты и Выейби.[/quote]
Реальний факт (вiебi, фi, дельта, мих, фiдо ...)

Наслiдки девала та банкопаду (втрата сумарноi вартостi депоактивiв 20% в $) за 3 роки (2014..2017) були надолуженi, а з 2018 року депоактиви працюють в + (що в грн, що в $, що в эвро).

А хто тримав долари в Приватi та Ощадi, а не в дупабанках, той взагалi в маслi
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:55

  Serg-ik написав:Хроники "дорожая"


Раз так подешевело - Вы уже купили, я все правильно понимаю?
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:58

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:Индекс Домика
В 2008 году - 2950 у.е
В 2019 году - 1080 у.е.
ПС. Просто бетон девальвирует меньше гривны.



Та ты шо!

А золото?
В 2011 -1750$
В 2019 - 1350$

Тоже девальвирует?

А нефть?
В 2011 - 100$
В 2019 - 60$

Тоже девальвирует?

Беда в том, что в то же самое время: квартира в Амстердаме:
В 2008 - 300К евро
В 2019 - 700К евро

Макс
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01

  sinus написав:

Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.[/quote]

Хотел я сделать выделенное, но в последний момент отказался от затеи. Ценник за последнее время в РП отрос очень прилично, и в моем конкретном случае, новая очередь строительства продавалась на 30% дороже.
Я посчитал, что надувается пузырь и при малейшем кризисе я попаду на $. Возможно ошибаюсь, время покажет.
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