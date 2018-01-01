я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:03
а якщо взяти кредит в грн., а депо в $
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати вот еще один (заочный) участник нашей битвы титанов «как разбогатеть задним умом: битки или форекс».
Кто и как разбогател за последние пять лет:
Несмотря на критику и просветительские беседы, матрас по-прежнему в лидерах. Как вы сами понимаете, считать доходность здесь нечего. Надежно спрятанная под матрасом стопочка долларов осталась такой же спустя пять лет.
Инвестиции в недвижимость — это, похоже, генетическое проклятие украинцев. Как пережившие голод сгребают со стола оставшиеся хлебные крошки, так же и наши сограждане, родившиеся в малометражках и коммуналках, не могут насытиться железом и бетоном ур** украинские города и уничтожающих их инфраструктуру новостроек. И самое парадоксальное то, что украинский инвестор в квадратные метры полностью уверен, что справедливыми ценами являются именно цены образца 2006−07 гг. Соответственно, в сравнении с ними мы достигли дна и нужно покупать. Специалистам в недвижимости, конечно, виднее, но с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.
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