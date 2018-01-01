Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04

Кстати вот еще один (заочный) участник нашей битвы титанов «как разбогатеть задним умом: битки или форекс».Кто и как разбогател за последние пять лет:Несмотря на критику и просветительские беседы, матрас по-прежнему в лидерах. Как вы сами понимаете, считать доходность здесь нечего. Надежно спрятанная под матрасом стопочка долларов осталась такой же спустя пять лет.Инвестиции в недвижимость — это, похоже, генетическое проклятие украинцев. Как пережившие голод сгребают со стола оставшиеся хлебные крошки, так же и наши сограждане, родившиеся в малометражках и коммуналках, не могут насытиться железом и бетоном ур** украинские города и уничтожающих их инфраструктуру новостроек. И самое парадоксальное то, что украинский инвестор в квадратные метры полностью уверен, что справедливыми ценами являются именно цены образца 2006−07 гг. Соответственно, в сравнении с ними мы достигли дна и нужно покупать. Специалистам в недвижимости, конечно, виднее, но с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.