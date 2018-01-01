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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01

  sinus написав:
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.

я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:03

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)

Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.

еще хотел добавить, что кредит стоит взять под залог своего жилья, а депозит кинуть в каком-то стабильном банке, вроде ВТБ

а якщо взяти кредит в грн., а депо в $
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати вот еще один (заочный) участник нашей битвы титанов «как разбогатеть задним умом: битки или форекс».

https://nv.ua/opinion/kto-i-kak-razboga ... 27500.html
Кто и как разбогател за последние пять лет:

Несмотря на критику и просветительские беседы, матрас по-прежнему в лидерах. Как вы сами понимаете, считать доходность здесь нечего. Надежно спрятанная под матрасом стопочка долларов осталась такой же спустя пять лет.


Инвестиции в недвижимость — это, похоже, генетическое проклятие украинцев. Как пережившие голод сгребают со стола оставшиеся хлебные крошки, так же и наши сограждане, родившиеся в малометражках и коммуналках, не могут насытиться железом и бетоном ур** украинские города и уничтожающих их инфраструктуру новостроек. И самое парадоксальное то, что украинский инвестор в квадратные метры полностью уверен, что справедливыми ценами являются именно цены образца 2006−07 гг. Соответственно, в сравнении с ними мы достигли дна и нужно покупать. Специалистам в недвижимости, конечно, виднее, но с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.

можно поконкретней?
какой объект?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:37

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.

можно поконкретней?
какой объект?


Любий, який обере серж, ззззз і ко. Це карма.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:50

  antey1969 написав:
  UA написав:При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.

2-3% годовых в совкорубле - это пирамида?
Гм, а у нас ведь тоже идет откачка гривны с рынка... и мне реально становится страшно за Украину с ее ставками ОВГЗ 15-18% годовых.

Куда шли деньги собранные у населения под 2-3%?
В СССР выдавались кредиты? :mrgreen:
В СССР были фиксированные цены на всё, т.е. отсутствие потребительской инфляции.
За счет чего 2-3% начислять?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:04

  UA написав:..
В СССР были фиксированные цены на всё, т.е. отсутствие потребительской инфляции.
..
инфляция вполне себе была - можете пересчитать в стоимость мегаликвидной валюты - бутылки водки.
Фиксация цен на промтовары при стабильно росшем доходе населения приводила к дефициту таковых.
Избыток денежной массы Госбанк пытался стерилизовать выпуском облигаций, чем это закончилось, в курсе.
Кредиты, кстати при СССР вполне выдавались, в т.ч. населению
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:13

  investorkiev написав:А, это помню конечно, но финты с рюкзачком с бутерами - они как бы делают амортизацию наоборот - из минуса в плюс. Ты деньги не тратишь, а получаешь.

https://www.youtube.com/watch?v=qLDKCPaL9tw
Иловые поля БСА совсем рядом с Крушей. Удобно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:14

  UA написав:
  antey1969 написав:
  UA написав:При СССР, Сбербанк был колоссальным насосом по откачке денег населения на финансирование гос. расходов. Это была пирамида, а не банк.

2-3% годовых в совкорубле - это пирамида?
Гм, а у нас ведь тоже идет откачка гривны с рынка... и мне реально становится страшно за Украину с ее ставками ОВГЗ 15-18% годовых.

Куда шли деньги собранные у населения под 2-3%?
В СССР выдавались кредиты? :mrgreen:
В СССР были фиксированные цены на всё, т.е. отсутствие потребительской инфляции.
За счет чего 2-3% начислять?


Инфляция была сумасшедшая в СССР! :) Для нас инфляция гривны не имеет значение, потому что храним баксики и/или ориентируется на курс гривны к доллару. И как без игры контрабаса жить? :). Нам украинцам или агентам кремля важна ТОЛЬКО инфляция бакса. Или лучше взять евро :)

Бабушка в 55 году облигации СССР в 2 или 3 раза обесценились при ставки 2-3% и так до 1986 года.

Бюджет пополнялся за счет нефти, И ВСЕ товары были иностранные, зерно с Аргентины, США и Канады. Когда цена на нефть упала, то это всего это не стало.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:17

  flyman написав:
  sinus написав:
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.

я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж

... що ще потрібно для того, щоб отримати кредит у пшехів?
- нерухомість у них?
- офіційно працевлаштованим/скільки років?
- якусь певну мінімальну суму на депо у їхніх банках?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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