я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:01
я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:03
а якщо взяти кредит в грн., а депо в $
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 чер, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати вот еще один (заочный) участник нашей битвы титанов «как разбогатеть задним умом: битки или форекс».
Кто и как разбогател за последние пять лет:
Несмотря на критику и просветительские беседы, матрас по-прежнему в лидерах. Как вы сами понимаете, считать доходность здесь нечего. Надежно спрятанная под матрасом стопочка долларов осталась такой же спустя пять лет.
Инвестиции в недвижимость — это, похоже, генетическое проклятие украинцев. Как пережившие голод сгребают со стола оставшиеся хлебные крошки, так же и наши сограждане, родившиеся в малометражках и коммуналках, не могут насытиться железом и бетоном ур** украинские города и уничтожающих их инфраструктуру новостроек. И самое парадоксальное то, что украинский инвестор в квадратные метры полностью уверен, что справедливыми ценами являются именно цены образца 2006−07 гг. Соответственно, в сравнении с ними мы достигли дна и нужно покупать. Специалистам в недвижимости, конечно, виднее, но с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
можно поконкретней?
какой объект?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:37
Любий, який обере серж, ззззз і ко. Це карма.
Всім процвітання!
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:50
Куда шли деньги собранные у населения под 2-3%?
В СССР выдавались кредиты?
В СССР были фиксированные цены на всё, т.е. отсутствие потребительской инфляции.
За счет чего 2-3% начислять?
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:04
инфляция вполне себе была - можете пересчитать в стоимость мегаликвидной валюты - бутылки водки.
Фиксация цен на промтовары при стабильно росшем доходе населения приводила к дефициту таковых.
Избыток денежной массы Госбанк пытался стерилизовать выпуском облигаций, чем это закончилось, в курсе.
Кредиты, кстати при СССР вполне выдавались, в т.ч. населению
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:13
Иловые поля БСА совсем рядом с Крушей. Удобно
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:14
Инфляция была сумасшедшая в СССР! Для нас инфляция гривны не имеет значение, потому что храним баксики и/или ориентируется на курс гривны к доллару. И как без игры контрабаса жить? . Нам украинцам или агентам кремля важна ТОЛЬКО инфляция бакса. Или лучше взять евро
Бабушка в 55 году облигации СССР в 2 или 3 раза обесценились при ставки 2-3% и так до 1986 года.
Бюджет пополнялся за счет нефти, И ВСЕ товары были иностранные, зерно с Аргентины, США и Канады. Когда цена на нефть упала, то это всего это не стало.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:17
... що ще потрібно для того, щоб отримати кредит у пшехів?
- нерухомість у них?
- офіційно працевлаштованим/скільки років?
- якусь певну мінімальну суму на депо у їхніх банках?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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