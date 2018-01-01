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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 173
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:18

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:.... хмммм, може то таку компанію створити по наданні таких послуг? :shock: :lol: :mrgreen:

а вы наоборот сделайте - снимите посуточно и сдайте помесячно.
такого бизнеса точно ни у кого нет - мое личное ноу-хау. Могу продать стартап за минус 5 баксов :)

Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.


  sinus написав:Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.


Они дадут кредит такую только под недвигу в Польшу.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:23

Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.[/quote]
сильно стисьняюсь спросить...а что вы собрались покласть в укрбанк под 17%? зазор в 1% между 4х% иппо и 5% арендой? сдается наваром с яиц попахивает...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:27

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  sinus написав:
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.

я про це якраз писав ще 2 чи 3 роки тому... % арбiтраж

... що ще потрібно для того, щоб отримати кредит у пшехів?
- нерухомість у них?
- офіційно працевлаштованим/скільки років?
- якусь певну мінімальну суму на депо у їхніх банках?

офіційно працевлаштованим 6+ мic.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:33

  plugatyrev написав:Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.

сильно стисьняюсь спросить...а что вы собрались покласть в укрбанк под 17%? зазор в 1% между 4х% иппо и 5% арендой? сдается наваром с яиц попахивает...[/quote]
===
можна купити за своi, а можна за кредитне плече, заробляючи на дельтi (правда недовго),

Отже тре:
0. мати $$$$
1. отримати постiйну роботу в Польшi
2. дочекися девала грн
3. взяти iпотеку в Польщi
4. продати долари та покласти в грн дено.
5. за три роки накрути 60%+++ грн. (курс фiксований) помiняти на злотий та погасити достроково кредит
Профiт (квартира в Польщi без iпотеки та $$$).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:офіційно працевлаштованим 6+ мic.

... і все?????? :shock:
- і на яку суму можна розраховувати? - скільки можуть дати кредитних грошей простому пересічному українцю? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:42

  Долярчик написав:
  flyman написав:офіційно працевлаштованим 6+ мic.

... і все?????? :shock:
- і на яку суму можна розраховувати? - скільки можуть дати кредитних грошей простому пересічному українцю? :roll:

так щоб виплати по iпотецi не перевищували 30% офiцiйного доходу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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