airmax78 написав:
Снять за кредит под 24% годовых, получаемую аренду размещать на депо под 16% годовых - чтобы максимизировать профит и за счет кредитного плеча.
Они дадут кредит такую только под недвигу в Польшу.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 17:18
Они дадут кредит такую только под недвигу в Польшу.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:23
Трохи не так-взяти іпотечний кредит у Польщі під 4%,здати куплену польску хату за 5%,а гроші під 17% річних покласти в український банк.
Треба тільки виконати дві вимоги:
1.бути працевлаштованим у Польщі і отримувати там гарну зарплатню.
2.дочекатись в Україні нової девальваціі гривні.[/quote]
сильно стисьняюсь спросить...а что вы собрались покласть в укрбанк под 17%? зазор в 1% между 4х% иппо и 5% арендой? сдается наваром с яиц попахивает...
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:27
офіційно працевлаштованим 6+ мic.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:33
сильно стисьняюсь спросить...а что вы собрались покласть в укрбанк под 17%? зазор в 1% между 4х% иппо и 5% арендой? сдается наваром с яиц попахивает...[/quote]
===
можна купити за своi, а можна за кредитне плече, заробляючи на дельтi (правда недовго),
Отже тре:
0. мати $$$$
1. отримати постiйну роботу в Польшi
2. дочекися девала грн
3. взяти iпотеку в Польщi
4. продати долари та покласти в грн дено.
5. за три роки накрути 60%+++ грн. (курс фiксований) помiняти на злотий та погасити достроково кредит
Профiт (квартира в Польщi без iпотеки та $$$).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... і все??????
- і на яку суму можна розраховувати? - скільки можуть дати кредитних грошей простому пересічному українцю?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:42
так щоб виплати по iпотецi не перевищували 30% офiцiйного доходу
але вже пiзнувато, сам смак це було робити у 2014 роцi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, могли бы уже быть с вами соседями. Только вы бы на меня с высока поглядывали из своего замечательного новостроя, когда я в тапках улицу перебегая в АТБ иду.
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Возвращаясь к теме стоимости ремонтов.
Понадобились услуги узкогоквалифицированного специалиста по печам-каминам.
Резюме: Человек имеет примерно 3000-3500 грн за день работы. При этом, что либо тяжелое разгружать категорически отказывается за любые деньги.
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:25
===
можна купити за своi, а можна за кредитне плече, заробляючи на дельтi (правда недовго),
Отже тре:
0. мати $$$$
1. отримати постiйну роботу в Польшi
2. дочекися девала грн
3. взяти iпотеку в Польщi
4. продати долари та покласти в грн дено.
5. за три роки накрути 60%+++ грн. (курс фiксований) помiняти на злотий та погасити достроково кредит
Профiт (квартира в Польщi без iпотеки та $$$).[/quote]
и какой смысл выплачивать досрочно 4х% иппотеку и жить под мостом??.....
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:30
Все правильно. Человек двумя ногами в постиндустриальной эпохе, окружен искусственным интеллектом. Роботы пусть грузят. Ну или эти, как их там, которые больше ни на что не годятся? Вспомнил - выпускники МБА прости господи.
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