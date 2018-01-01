И МОПы, и видос из окна, и потолки 3 метра, и даже ТУАЛЕТ в холле (я вам скажу - такое не часто встретишь даже в модных МОПах).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, я уже вам завидую:
И МОПы, и видос из окна, и потолки 3 метра, и даже ТУАЛЕТ в холле (я вам скажу - такое не часто встретишь даже в модных МОПах).
Додано: Вів 18 чер, 2019 18:33
не поминай имя господа в суе
Додано: Вів 18 чер, 2019 19:03
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можна купити за своi, а можна за кредитне плече, заробляючи на дельтi (правда недовго),
Отже тре:
0. мати $$$$
1. отримати постiйну роботу в Польшi
2. дочекися девала грн
3. взяти iпотеку в Польщi
4. продати долари та покласти в грн дено.
5. за три роки накрути 60%+++ грн. (курс фiксований) помiняти на злотий та погасити достроково кредит
Профiт (квартира в Польщi без iпотеки та $$$).[/quote]
Все так і є. Але ви забули ще про перший внесок написати.
А основний профіт це дорожай хатинок, якщо мені не зраджує пам'ять,то з 2014 все здорожчало на 40%.
І міркую,що це ще не кінець здорожчання,потенціал ще є майже такий же.
Додано: Вів 18 чер, 2019 19:07
Згоден, що смак це було робити у 2014 році, але не згоден,що вже пізнувато.
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